Νόμος Κατσέλη: Γιατί έμειναν εκτός όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή των δανείων τους – Τα προβλήματα που θα προέκυπταν εάν είχαν ενταχθεί, σύμφωνα με τον Τσάπαλο

Για σοβαρά νομικά προβλήματα που θα μπορούσαν να προκληθούν, εάν εντάσσονταν αναδρομικά στη νέα ρύθμιση για τον Νόμο Κατσέλη, τα δάνεια των πολιτών που έχουν αποπληρωθεί με επιπρόσθετους τόκους, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο enikonomia.gr .

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«Να ανοίξουμε μια διαδικασία για κλεισμένα, ολοκληρωμένα δάνεια; Να ξανά ανοίξουμε ουσιαστικά τις υποθέσεις αυτές για να πάρουν τη διαφορά που προκύπτει από έναν μεταγενέστερο νόμο που ψηφίστηκε από την ημέρα ολοκλήρωσης της πληρωμής του δανείου τους; Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά. Εάν ανοίγαμε μια τέτοια διαδικασία, τότε αυτό θα άνοιγε και έναν απίστευτα ασκό του Αιόλου με σοβαρές νομικές και συστημικές αβεβαιότητες» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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Και συνεχίζει λέγοντας, πως δεν μπορεί να ανοίξει τώρα, η συζήτηση για τους 10.000 με 20.000 δανειολήπτες «που πρόλαβαν και ολοκλήρωσαν την αποπληρωμή των δανείων τους. Αυτό θα δημιουργούσε τεράστιο, νομικό και συστημικό ζήτημα στη χώρα.

Εάν γινόταν αυτό, τότε θα έτρεχαν μαζικά, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με πληρωμένα τα δάνεια τους να κάνουν αγωγές για να ζητήσουν και μεταγενέστερες αποφάσεις δικαστικές που τους δικαιώνουν, να τους επιστραφούν τόκοι ή αχρεωστήτως καταβληθέντα κλπ .Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση σε ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Θα προέκυπταν και προσωπικά θέματα και δεν θα μπορούσαμε να τα σηκώσουμε όλα αυτά».

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Τέλος, αναφέρεται και στο περιεχόμενο της απόφασης του δικαστηρίου για τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη. «Ο νόμος είναι σαφής όπως και η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σαφής : Αφορά ενεργούς και ενήμερους δανειολήπτες .Το ότι εμείς ως κυβέρνηση ήρθαμε και εφαρμόσαμε αναδρομικότητα … το κάναμε κατά βούληση, πέραν την απόφαση του δικαστηρίου και για εκείνες τις περιπτώσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή του δανείου τους, που έχουν γονατίσει, όλα αυτά τα χρόνια που πληρώνουν » σημειώνει.

H νέα ρύθμιση

Υπενθυμίζεται πως, η νέα ρύθμιση του Νόμου Κατσέλη αφορά τους ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 και εφαρμόζεται καθολικά η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις περιπτώσεις αυτές.

Αυτή αναφέρει πως, ο υπολογισμός του τόκου γίνεται στην μηνιαία δόση που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, οι δανειολήπτες ωφελούνται άμεσα με δύο τρόπους:

Από εδώ και πέρα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση, με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε έναν μήνα.

Όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζονται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι οι δανειολήπτες θα δουν τόσο μείωση της δόσης, όσο και μείωση της περιόδου αποπληρωμής.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ρύθμισης είναι η αναδρομικότητα. Για όσους έχουν ενεργή ρύθμιση και είναι συνεπείς στις πληρωμές τους, τα ποσά που κατέβαλαν επιπλέον αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτή η αναδρομικότητα δεν προβλεπόταν από την ίδια την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά τη δίνει η νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης.