Ξεπουλάνε τα μεταχειρισμένα: Αυξήθηκαν κατά 564% οι πωλήσεις σε ρούχα, παπούτσια, τσάντες και ηλεκτρονικά είδη

Εξαπλασιάσθηκαν οι πωλήσεις μεταχειρισμένων προϊόντων την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το 2020 οι πωλήσεις μεταχειρισμένων προϊόντων σε καταστήματα όπως είναι τα ρούχα, τα παπούτσια, οι τσάντες, τα ηλεκτρονικά προϊόντα, τα κινητά τηλέφωνα ανήλθαν μόλις στα 8,6 εκατ. ευρώ, το 2021 στα 15,1 εκατ. ευρώ, το 2022 εκτοξεύτηκαν στα 32 εκατ. ευρώ, το 2023 σημείωσαν νέα άνοδο στα 40,9 εκατ. ευρώ, το 2024 αυξήθηκαν και πάλι στα 43,3 εκατ. ευρώ ενώ το 2025 ανήλθαν στα 57,1 εκατ. ευρώ. Σωρευτικά από το 2021 μέχρι σήμερα οι πωλήσεις στα μεταχειρισμένα προϊόντα έχουν αυξηθεί κατά 564%.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ

Μόνο την περσινή χρονιά η αξία των μεταχειρισμένων προϊόντων που πουλήθηκαν σημείωσε εκρηκτική άνοδο κατά 31,7% σε σχέση με τις πωλήσεις που σημειώθηκαν το 2024. Σύμφωνα με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου οι πωλήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες καθώς τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τις πωλήσεις που έχουν γίνει μόνο στα φυσικά καταστήματα και όχι στα ηλεκτρονικά. Όπως επισημαίνουν πολλοί είναι οι καταναλωτές που επιλέγουν να αγοράσουν μεταχειρισμένα προϊόντα μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της Revolut για την εξέλιξη των συναλλαγών που αφορούν σε αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων ειδών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οποία τετραπλασιάσθηκαν το 2025 σε σχέση με το 2024.

Η γενικευμένη ακρίβεια κυρίως σε τρόφιμα, στέγαση, ενέργεια, μεταφορές, είδη ένδυσης και υπόδησης έχει οδηγήσει πολλούς καταναλωτές να στρέφονται σε φθηνότερα προϊόντα με την ποιότητα τις περισσότερες φορές να μην αποτελεί το βασικό κριτήριο αγορών. Κάτι το οποίο γίνεται από τα τρόφιμα μέχρι τα ρούχα και τα παπούτσια. Μάλιστα στα είδη ένδυσης και υπόδησης, προϊόντα τα οποία πωλούνται σε αρκετά μεγάλο βαθμό και ως μεταχειρισμένα, καταγράφηκαν τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ετήσιες ανατιμήσεις που φτάνουν το 8%, ποσοστό τριπλάσιο του πληθωρισμού.

Μεγάλη αύξηση

Επίσης, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα υπάρχουν πλέον καταστήματα που πωλούν μεταχειρισμένα είδη, όπως είναι για παράδειγμα κινητά τηλέφωνα και διάφορα αξεσουάρ. Μάλιστα γνωστή αλυσίδα με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα έχει προς πώληση μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα. Την μεγαλύτερη ποικιλία μπορούν να βρουν οι καταναλωτές σε ρούχα. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να αποκτήσει έναν σακάκι με μόλις 10 ευρώ ή ένα πουκάμισο με 5 ευρώ, πολλά από τα οποία μάλιστα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες με μεταχειρισμένα ρούχα, η αγοραστική κίνηση έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, κάτι το οποίο το αποδίδουν στην γενικευμένη ακρίβεια κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για τρόφιμα, ενοίκια και ενέργεια. Και όπως όλα δείχνουν η άνοδος των πωλήσεων θα συνεχισθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί το περασμένο καλοκαίρι από την Solid Havas, σε συνεργασία με τη Havas Commerce, 1 στους 2 καταναλωτές στην Ελλάδα αγόρασε μέσα προϊόντα είτε μεταχειρισμένα είτε επισκευασμένα. Αναφέρεται μάλιστα ότι η επιλογή μεταχειρισμένων προϊόντων δεν φαίνεται να είναι απλώς μια μόδα ή εφήμερη συνήθεια, αλλά μια συνειδητή και οικονομικά ορθολογική στάση των πολιτών.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ύπνος και αλλαγή ώρας: 7 συμβουλές από ειδικούς για να κοιμηθείτε καλύτερα Άγιος έρωτας: Ο Νικόλαος συναντά τον χαμένο πατέρα του – Δραματικές εξελίξεις Τασούλας για Μαρινέλλα: «Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού» Τσίπρας: Στις επόμενες εκλογές ΝΔ και Μητσοτάκης θα έχουν αντίπαλο την ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκρηκτική αύξηση στις πωλήσεις μεταχειρισμένων ειδών, στους εκπροσώπους των εμπορικών καταστημάτων.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας η στροφή αυτή δεν αποτελεί επιλογή «στυλ», αλλά ανάγκη των καταναλωτών που βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να εξανεμίζεται, στρέφοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους κυρίως στον κλάδο των τροφίμων.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την τάση φαίνεται να διαδραματίζει, αφενός το γεγονός ότι οι καταναλωτές αναζήτησαν οικονομικότερες επιλογές εν μέσω ακρίβειας, αφετέρου η ευαισθητοποίηση από πλευράς της νεότερης γενιάς καταναλωτών για θέματα βιωσιμότητας. Οι οποίοι μάλιστα επιλέγουν να πραγματοποιούν τις αγορές των second hand προϊόντων, κυρίως από ειδικές πλατφόρμες και σχετικές εφαρμογές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η βιομηχανία μεταχειρισμένων ενδυμάτων, η οποία θεωρείται και η μεγαλύτερη στην κατηγορία των second hand, εκτιμήθηκε από το FMI πως από τα 17,3 δισ. δολάρια σε αξία το 2024, θα ξεπεράσει τα 36 δισ. δολάρια το 2034 «τρέχοντας» με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,7%. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τη Statista, η αξία της αγοράς υπολογίστηκε σε 197 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2023 και προβλέπεται να αυξηθεί ραγδαία κατά περίπου 100 δισ. δολάρια έως το 2026.

Όπως επισημαίνουν οι καταστηματάρχες η ποιότητα είτε αφορά ρούχα και παπούτσια ή ακόμη και τρόφιμα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα καθώς το βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός προϊόντος είναι η τιμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις στην Ένδυση ήταν μειωμένες κατά 1,8% και στην υπόδηση κατά 5,6%. Αυτή η εξέλιξη αντανακλά και τον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών για αγορές.