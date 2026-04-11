Οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ δέσμευσαν 229 supercars με ξένες πινακίδες – Δείτε εικόνες

Στη «φάκα» 229 πολυτελή supercars, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ, ύστερα από εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, εντοπίζοντας σωρεία παραβάσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, με βάση πληροφορίες από διόδια και τελωνεία και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, σχεδιάστηκε πανελλαδική δράση στοχευμένων ελέγχων σε αυτά τα οχήματα.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ πραγματοποίησαν εφόδους σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπίες, μάντρες αυτοκινήτων, αλλά και σε περιοχές που εδρεύουν δημοφιλείς επιχειρήσεις υψηλής επισκεψιμότητας.

Τα πολυτελή οχήματα που περιλαμβάνονται στη λίστα

Στη λίστα με τα δεσμευμένα οχήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά LAMBORGHINI, PORSCHE, MERCEDES, BENTLEY, AUDI, FERRARI, όλα πολυτελή, με αξίες που φτάνουν μέχρι και τα 750.000 ευρώ ανά όχημα.

Οι παραβάσεις αφορούν – μεταξύ άλλων – μη ταξινόμηση, κυκλοφορία από μη δικαιούχο πρόσωπο, μη δυνατότητα κυκλοφορίας σε έδαφος της ΕΕ, υποτιμολόγηση, πόθεν έσχες για την αγορά, τεκμήρια χρήσης, παροχή σε είδος, φορολογική κατοικία οδηγών κατόχων.

Επιπλέον, καταγράφηκαν και άλλα οικονομικά και μη εγκλήματα, καθώς βρέθηκε κοκαΐνη σε ένα όχημα, αλλά και αυτοκίνητα με παραποιημένα πλαίσια, πιθανόν κλεμμένα.

Τα πρόστιμα θα καταλογιστούν, μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Δείτε εικόνες: