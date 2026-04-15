Οι τάσεις της κτηματαγοράς: «Μαγνήτης» τα μικρά διαμερίσματα

Η ανέγερση μικρών διαμερισμάτων σε μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα, που συχνά συνδυάζουν ιδιωτικούς χώρους διαμονής με κοινόχρηστους χώρους και υπηρεσίες, από κουζίνες μέχρι γυμναστήρια και κήπους, αποτελεί πλέον κυρίαρχη τάση και στο ελληνικό real estate, στα πρότυπα της παγκόσμιας κτηματαγοράς. Η μεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται από συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και οφείλεται σε οικονομικούς, κοινωνικούς και επενδυτικούς παράγοντες.

Της ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Επαγγελματίες, φοιτητές, άτομα που αναζητούν την πρώτη τους κατοικία, ψηφιακοί νομάδες, άτομα ή ζευγάρια χωρίς παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με περιορισμένο προϋπολογισμό που επιθυμούν προσιτή στέγη ενδιαφέρονται μόνο για μικρά ακίνητα, γύρω στα 50 τ.μ.», αναφέρει εκπρόσωπος μεγάλου μεσιτικού γραφείου, εξηγώντας ότι «τα μικρά σπίτια έχουν χαμηλότερη συνολική τιμή αγοράς, φθηνότερη συντήρηση και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, όπως για παράδειγμα έξοδα θέρμανσης και κοινόχρηστα». Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο ποσοστό μικρών ακινήτων έχει απορροφηθεί από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Η αυξημένη ζήτηση ωθεί τους κατασκευαστές στον σχεδιασμό και στην ανέγερση οικιστικών συγκροτημάτων με διαμερίσματα λίγων τετραγωνικών μέτρων, από 40 έως 70 τ.μ. Στα πιο σύγχρονα οικιστικά projects που προορίζονται να παραδοθούν το προσεχές διάστημα ξεχωρίζουν το Keranis Residences στον Πειραιά, εκείνο του Μασούτη στις Τρεις Γέφυρες και στο Ελληνικό της Lamda Development.

«Μεγάλες» τιμές

Σε αντίθεση με την προσφορά, η ζήτηση είναι ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που επηρεάζει αναλόγως και τις τιμές πώλησης, οι οποίες εμφανίζονται δυσανάλογα αυξημένες. Το 2025, οι τιμές πώλησης των ακινήτων κατέγραψαν σημαντική άνοδο, με την Τράπεζα της Ελλάδος να αναφέρει αύξηση που σε ορισμένες πόλεις ανά την Ελλάδα και σε συγκεκριμένες γειτονιές έφτασε έως και το 9,6%. Σε αυτό το περιβάλλον, τα μικρά διαμερίσματα, που διαθέτουν ένα υπνοδωμάτιο, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται, κατέγραψαν αύξηση της τιμής έως 10%. Ωστόσο, ο μέσος όρος για το κέντρο της Αθήνας κυμάνθηκε στο 4,2% για τα πολύ μικρά διαμερίσματα, όταν οι τιμές για διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια κατέγραψαν αύξηση μόλις κατά 3% έναντι της προηγούμενης χρήσης, ενώ και οι τιμές για τα μεγαλύτερα ακίνητα αυξήθηκαν σε ποσοστό της τάξης του 2,7%.

Η άνοδος των τιμών στα νότια προάστια αγγίζει το 3% και στα βόρεια το 2,6%, ενώ σε δυτική Αθήνα και Πειραιά κυμαίνεται μεταξύ 2,5% και 2,9%. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η τάση είναι οριζόντια σε όλη την αγορά.

Στοιχεία

Αναφορικά με το κέντρο της Αθήνας, τα μικρά διαμερίσματα διατίθενται με τιμές που κυμαίνονται στα 1.876 ευρώ το τ.μ., ξεπερνώντας κατά πολύ τα μεγαλύτερα διαμερίσματα οι τιμές των οποίων κυμαίνονται μεταξύ 1.762 και 1.809 ευρώ το τ.μ.

Οι τιμές ανεβαίνουν ιδιαίτερα στα νότια προάστια, που έχουν κερδίσει τον τίτλο της ακριβότερης περιοχής, καθώς για μικρές κατοικίες αγγίζουν τα 2.815 ευρώ το τ.μ., φθάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τα 2.981 ευρώ. Στα βόρεια προάστια, οι τιμές είναι επίσης υψηλές, καθώς διαμορφώνονται μεταξύ 2.743 και 2.840 ευρώ/τ.μ. Περισσότερο προσιτές παραμένουν οι γειτονιές της δυτικής Αττικής, όπου οι τιμές ξεκινούν από 1.512 ευρώ και φθάνουν έως και τα 1.695 ευρώ/τ.μ., και ο Πειραιάς, όπου οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 1.524 και 1.838 ευρώ/τ.μ.

Ανάλογη είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αυξήσεις στις τιμές για τα μικρά διαμερίσματα το 2025, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, φτάνουν στο 3,5%, σχεδόν διπλάσιες από το 1,8% που κατέγραψαν οι μεγαλύτερες κατοικίες. Οι τιμές στη συμπρωτεύουσα κυμαίνονται από 1.260 έως 1.866 ευρώ το τ.μ. Στον κατασκευαστικό κλάδο, τα σχέδια για νέα projects και τα έργα που ήδη αναπτύσσονται είναι σημαντικά.

– Στον Πειραιά, η Mercan Greece, μέλος του καναδικού ομίλου εταιρειών, έχει σχεδιάσει το project Keranis Residences, με 408 επιπλωμένες κατοικίες από 44 έως 69 τ.μ. Στρατηγικά τοποθετημένο στη θέση του ιστορικού κτιρίου Κεράνης, το οποίο παρέμεινε ανενεργό για περισσότερες από δύο δεκαετίες, το εν λόγω έργο αντιπροσωπεύει τη στρατηγική μετατροπή ενός μέχρι πρότινος εγκαταλελειμμένου ορόσημου σε μια ζωντανή και βιώσιμη οικιστική κοινότητα.

Το συγκρότημα θα έχει συνολική επιφάνεια 29.900 τετραγωνικά μέτρα, με έξι ορόφους, ενώ θα διαθέτει 408 πλήρως επιπλωμένες κατοικίες, έχοντας στον πυρήνα του ως προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση, προσφέροντας μια ποικιλία από στούντιο ανοιχτού χώρου έως διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων. Σχεδιασμένη, δε, με γνώμονα τον σύγχρονο τρόπο ζωής, κάθε μονάδα εκτείνεται από 44 έως 69 τετραγωνικά μέτρα, αντανακλώντας την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας σύγχρονες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

– Στις Τρεις Γέφυρες, η Μασούτης μόλις ολοκλήρωσε ένα οικιστικό συγκρότημα με 113 διαμερίσματα, που ξεκινούν από τα 40 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει δύο εννιαώροφες πολυκατοικίες με σύγχρονα, υψηλής αισθητικής διαμερίσματα, δύο υπόγεια πάρκινγκ, ένα για τους ενοίκους με 64 υπόγειες θέσεις και ένα ακόμη στο ισόγειο με 122 υπαίθριες θέσεις, όπου λειτουργούν νέο Grand Μασούτης και πρατήριο βενζίνης. Συνολικά αναπτύχθηκαν 113 διαμερίσματα με επιφάνεια από 40 έως 100 τ.μ., των οποίων οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο μήνα, με τιμές που ξεκινούν από 4.200 ευρώ/τ.μ. για τον πρώτο όροφο έως 6.700 ευρώ/τ.μ. για τον ένατο.

– Οσον αφορά το μέτωπο των οικιστικών αναπτύξεων στο ελληνικό, η Lamda Development σχεδιάζει την ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος πέντε κτιρίων στο Ο.Τ. Α-Π1.9, το οποίο θα αποτελείται από τέσσερα πενταώροφα κτίρια κατοικιών και ένα πενταώροφο κτίριο κατοικιών με εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης στο ισόγειο, έναν υπόγειο όροφο κύριων και βοηθητικών χώρων και χώρων στάθμευσης.

Θα διαθέτει επίσης 16 κολυμβητικές δεξαμενές στον ακάλυπτο χώρο. Ιδιοκτήτρια του έργου είναι η εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακινήτων Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Ελληνικό ΜΑΕ. Από τα πέντε κτίρια, τα τέσσερα, το A, το B, το Δ και το E, είναι αμιγώς κτίρια κατοικιών, ενώ το Γ είναι μεικτής χρήσης με χρήση καταστημάτων στο ισόγειο και διαμερισμάτων στους ορόφους.

Πρόκειται για νέο project στο πλαίσιο της γειτονιάς «Little Athens» με επιπλέον 128 διαμερίσματα μικρής έκτασης, όπως έχει προαναγγείλει η Lamda ότι θα «φέρει» λόγω της μεγάλης επιτυχίας που σημειώνεται στον οικιστικό τομέα.

Σε παγκόσμια κλίμακα

Να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση κατασκευάζονται σε παγκόσμια κλίμακα οικιστικά συγκροτήματα μεγάλων διαστάσεων με μικρά διαμερίσματα. Μερικά εξ αυτών βρίσκονται στο ολυμπιακό χωριό στο Μιλάνο, σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα οικονομικής φοιτητικής στέγης με 1.700 κλίνες και οικολογικό σχεδιασμό.

Ανάλογα projects είναι το The Line στη Σαουδική Αραβία, το γιγαντιαίο συγκρότημα Castellana Norte στη Μαδρίτη που θα φιλοξενεί 17.000 άτομα με έμφαση σε μοντέρνα, λειτουργικά διαμερίσματα και εκτεταμένους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και το King Toronto Residences στον Καναδά, ένα σημαντικό έργο, που συνδυάζει κατοικίες και μεικτές χρήσεις.