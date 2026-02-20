ΟΠΕΚΑ: «Δικαιούχοι» έστελναν εκπροσώπους με χειρόγραφες αιτήσεις και… δώρα χαλιά για να λαμβάνουν παράνομα επιδόματα

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), όπου δήθεν «δικαιούχοι» επιδομάτων έπαιρναν το πράσινο φως για την καταβολή τους διά εκπροσώπων, χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χωρίς να πληρούν τα κριτήρια. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι προσκόμιζαν στον Οργανισμό χειρόγραφες αιτήσεις, χωρίς να διαθέτουν τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον ΟΠΕΚΑ αποκάλυψε σωρεία παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ την περίοδο 2020 – 2022.

Ο «εκπρόσωπος» που πήγαινε λουλούδια, γλυκά και… χαλιά

Σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ένα άτομο εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας δικαιούχων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Πήγαινε τακτικά στα γραφεία του Οργανισμού. Στα χέρια του φάκελοι με αιτήσεις αλλά και δώρα σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

«Η προσέλευση του παραπάνω προσώπου λάμβανε χώρα τουλάχιστον δύο φορές το μήνα για χρονικό διάστημα πέραν των πέντε ετών, προσκομίζοντας χειρόγραφες αιτήσεις ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τις περισσότερες φορές χωρίς εξουσιοδοτήσεις. Συχνά δε έφερνε λουλούδια, γλυκά ή χαλιά», αναφέρεται στο Πόρισμα Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ως νομικός υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών συστηνόταν άλλο άτομο, ομογενής, ο οποίος φέρεται ότι επισκεπτόταν το γραφείο εμπλεκόμενης υπαλλήλου.

Τα παραδείγματα

Οι «δικαιούχοι», παρακάμπτοντας τα κριτήρια χορήγησης και δια των εκπροσώπων τους, έπαιρναν πράσινο φως για καταβολή του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων πριν συμπληρώσουν το ηλικιακό όριο, χωρίς να αποδεικνύουν τα έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, ούτε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Δικαιούχος έλαβε το επίδομα 10 μήνες πριν συμπληρώσει τα 67 του, αλλά και 1 μήνα πριν υποβάλει τη σχετική αίτηση.

Αίτηση άλλου δικαιούχου, εγκρίθηκε αν και τα δικαιολογητικά του, αποδείκνυαν μόνιμη διαμονή στη χώρα για μόλις 9 χρόνια.

Στο μικροσκόπιο δεκάδες φάκελοι

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει ξανά δεκάδες φάκελοι που χειρίστηκαν οι εμπλεκόμενοι, ώστε να γίνουν οι καταλογισμοί και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής ποσών.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τζέφρι Επστάιν: Συμφωνία για αποζημιώσεις στα θύματα – Τους προσφέρουν από 25 ως 35 εκατομμύρια δολάρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Ο συγκινητικός επικήδειος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη – «Καλό ταξίδι αγαπημένη» Ζιαζιάς: «Με τραβούσαν και με προπηλάκιζαν, ούρλιαζαν ότι θα το πληρώσω» – Τι λέει ο τραυματίας γιατρός για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας Βίντεο – έπος στο Allwyn Final 8: Γκραντ και Γουόκαπ φορούν σαρίκι και απαγγέλλουν μαντινάδες σε Καλαϊτζάκη και Λαρεντζάκη

Προκειμένου, μάλιστα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι στα κεντρικά του ΟΠΕΚΑ να διευκολυνθούν και να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, προωθήθηκαν προς διεκπεραίωση σε Περιφερειακές Διευθύνσεις περίπου χίλιες, νέες αιτήσεις δικαιούχων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Πλέον η υπόθεση του ΟΠΕΚΑ παίρνει τη δικαστική οδό, ενώ μέσω των δηλώσεων πόθεν έσχες αναμένεται να δοθούν απαντήσεις στο αν οι εμπλεκόμενοι αποκόμισαν οικονομικά οφέλη.