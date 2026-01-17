ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται τον Ιανουάριο – Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες πληρωμές επιδομάτων και παροχών από τον ΟΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, οι καταβολές θα γίνουν την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ενώ τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026.

Ποια επιδόματα καταβάλλονται

Στις πληρωμές του Ιανουαρίου περιλαμβάνονται: