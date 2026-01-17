ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται τον Ιανουάριο – Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες πληρωμές επιδομάτων και παροχών από τον ΟΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, οι καταβολές θα γίνουν την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ενώ τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026.
Ποια επιδόματα καταβάλλονται
Στις πληρωμές του Ιανουαρίου περιλαμβάνονται:
- Επίδομα Παιδιού
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
- Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)
- Επίδομα Γέννησης
- Προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα
- Στεγαστική συνδρομή
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
- Σύνταξη Υπερηλίκων
- Επίδομα Παιδιού 2025 – εκκαθαριστική δόση
- Εκκαθαριστική δόση Επιδόματος Παιδιού
- Η εκκαθαριστική δόση του Επιδόματος Παιδιού για το 2025 θα καταβληθεί επίσης την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 σε όσους δικαιούχους έχουν υποβάλει και ολοκληρώσει επιτυχώς την αίτησή τους. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, με χρήση κωδικών Taxisnet.
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Πηγή enikos.gr