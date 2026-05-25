ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα εκτίμηση για τη ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια – Τι έδειξε η πραγματογνωμοσύνη της Τυχεροπούλου

Εκπλήξεις έκρυβε η πραγματογνωμοσύνη για τη ζημιά μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στα ευρωπαϊκά κονδύλια, από όσα η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποδίδει σε συνολικά 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον ANT1, όταν υποβλήθηκε στη Βουλή η δικογραφία για τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, έλειπε η ποσοτικοποίηση της ζημιάς, ήτοι πόσο ακριβώς χρεώθηκαν τα ταμεία της ΕΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να ανατεθεί μεταχρονολογημένα στη Βιβή Τυχεροπούλου, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη που παραδόθηκε στις 18 Μαΐου.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ποσά που υπολόγισε η κ. Τυχεροπούλου, εκτός από μία, είναι χαμηλότερα από εκείνα που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία. Μάλιστα στην περίπτωση του κ. Μηταράκη δεν υπάρχει καθόλου ζημιά. Δεν υπάρχει ποινικό αντικείμενο».

«Ακόμα όμως και στην περίπτωση της κ. Παπακώστα, όπου η ζημιά είχε υπολογιστεί πάνω από 120.000 ευρώ, η κ. Τυχεροπούλου υπολόγισε πως ήταν 7.000 ευρώ, άρα είναι πλημμέλημα» πρόσθεσε.

Ως προς το σύνολο, εξάγεται το συμπέρασμα ότι καμία ζημιά δεν δείχνει κακούργημα. Όλες είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα. Υπάρχει λοιπόν απόκλιση ανάμεσα στα στοιχεία της εισαγγελέως και στα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης της κ. Τυχεροπούλου.

«Αυτούς τους υπολογισμούς ανέλαβε να τους κάνει η αστυνομία. Φαίνεται να υπήρχε έλλειψη σε κάποιες ειδικές γνώσεις σε σχέση με το πώς υπολογίζονται οι επιδοτήσεις και αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα και έφερε τη διαφορά στον υπολογισμό της ζημιάς. Τώρα, την έκθεση της κ. Τυχεροπούλου την επικαλούνται οι συνήγοροι των βουλευτών» κατέληξε ο Τάσος Τέλλογλου.