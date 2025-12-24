ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή 25,3 εκατ. ευρώ σε 43.100 δικαιούχους

Σε ακόμη έναν γύρο πληρωμών προς αγρότες δικαιούχους ενισχύσεων προχώρησε απόψε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζοντας τη διαδικασία καταβολής χρημάτων μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, πιστώθηκαν 25,3 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς 43.077 δικαιούχων.

Αναλυτικότερα:

42.982 κτηνοτρόφοι έλαβαν 25 εκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση για την ευλογιά και την πανώλη.

61 αγρότες έλαβαν 221.000 ευρώ για φερτά υλικά στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

12 αγρότες έλαβαν 22.000 ευρώ για τις καλλιέργειες σύκων, φιστικιών, μήλων και καστάνων, στους νομούς Αττικής και Λάρισας.

22 αγρότες έλαβαν 60.500 ευρώ για ζημιές στον νομό Καβάλας από πτώση αεροσκάφους.

Από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και άρχισαν οι πληρωμές ενισχύσεων με τη διαδικασία των ελέγχων, έως σήμερα, έχουν πιστωθεί 1,44 δισεκ. ευρώ στους λογαριασμούς 532.611 μοναδικών δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων.