ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι έλεγχοι έγιναν με βάση το Ε9» – Η απάντηση στους 6 βουλευτές της ΝΔ για το Μέτρο 23 και τους αγρότες που έμειναν εκτός πληρωμών

Διευκρινίσεις έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τον τρόπο που έγιναν οι έλεγχοι στα αγροτεμάχια των δικαιούχων του Μέτρου 23. Σημειώνεται ότι σε κοινή δήλωσή τους 6 βουλευτές της ΝΔ είχαν θέσει το ζήτημα του αποκλεισμού αγροτών από τις πληρωμές και ζήτησαν να αρθεί ο αποκλεισμός αυτός.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα αγροτεμάχια των δικαιούχων πραγματοποιήθηκε με βάση το Ε9 των ιδιοκτητών. Αυτό έγινε προκειμένου να γίνει σύγκριση της έκτασης των δηλωθεισών εκτάσεων στο Ε9 των ιδιοκτητών με αυτές που δηλώθηκαν στην αίτηση ΟΣΔΕ 2024, αναφέρει.

Προσθέτει πως με βάση τη διασταύρωση αυτή δεσμεύθηκαν οι δηλώσεις δικαιούχων – ιδιοκτητών ή ενοικιαστών- εφόσον υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στη δηλωθείσα έκταση του ιδιοκτήτη στο Ε9 και την καταχωρηθείσα έκταση στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ.

Όπως σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις δηλώσεις που δεσμεύθηκαν, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος οι παραγωγοί θα πληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου, ενώ τέλος, οι έλεγχοι σε σχέση με τα ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ των ακινήτων δεν πρέπει να συγχέονται με το εν λόγω ζήτημα.