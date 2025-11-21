Οριστικό το deal για το Χρηματιστήριο: Στο 74,25% η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext — Πιερρακάκης: «Η εξαγορά αντανακλά την πρόοδο της οικονομίας»

Σε περισσότερο από 74% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ ανήλθε το ποσοστό θετικής ανταπόκρισης στη δημόσια πρόταση της Euronext, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα και η οποία αφορούσε την απόκτηση του ελέγχου στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ανακοίνωση

«Η Euronext, ο κορυφαίος ευρωπαϊκός φορέας διαχείρισης υποδομών κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών («Δημόσια Πρόταση») για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. («ATHEX»), μητρική εταιρεία του Ομίλου ATHEX.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία διήρκησε έξι εβδομάδες και ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025, οι μέτοχοι προσέφεραν νομίμως και εγκύρως συνολικά 42.953.405 μετοχές της ATHEX, που αντιστοιχούν περίπου στο 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της. Η προϋπόθεση του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών, δηλαδή 28.925.001 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν στο 50% συν μία (1) μετοχή των δικαιωμάτων ψήφου της η άσκηση των οποίων δεν τελεί υπό αναστολή, να έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως, έχει ικανοποιηθεί.

Στις 14 Νοεμβρίου 2025, η Euronext ανακοίνωσε ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις για τη συναλλαγή. Ως αποτέλεσμα, έχουν ικανοποιηθεί όλοι οι Όροι της Δημόσιας Πρότασης όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο που δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου.

Η Euronext αναμένει να πετύχει σημαντικές συνέργειες από την ένταξη της ATHEX στην πανευρωπαϊκή υποδομή των αγορών της. Στοχεύει σε ταμειακές συνέργειες ετήσιας απόδοσης 12 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2028, κυρίως μέσω της μετάβασης της ελληνικής αγοράς διαπραγμάτευσης στην πλατφόρμα Optiq®, και της εναρμόνισης των κεντρικών λειτουργιών. Το κόστος υλοποίησης αυτών των συνεργειών αναμένεται να ανέλθει σε 25 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να είναι κερδοφόρα για τους μετόχους της Euronext εντός του πρώτου έτους μετά την επίτευξη των συνεργειών.

Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε: «Η ένταξη της ATHEX στη Euronext αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα και το ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Με την ένταξή της στη Euronext, η ATHEX θα γίνει μέρος ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού δικτύου που στοχεύει στη σύνδεση των τοπικών οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές. Οι εκδότες, οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι επενδυτές στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από προηγμένες τεχνολογίες διαπραγμάτευσης και μετα-συναλλαγών που θα ενισχύσουν τη διεθνή θέση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε σύντομα τους νέους Έλληνες συναδέλφους μας που εντάσσονται στην οικογένεια της Euronext. Η εξαγορά αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Euronext ως της κορυφαίας διαφοροποιημένης υποδομής αγορών στην Ευρώπη και δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια περιοχή με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, με χαρά επιβεβαιώνω την πρόθεσή μας να ιδρύσουμε ένα νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας σε επίπεδο Ομίλου στην Αθήνα, το οποίο θα παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη στις επιχειρηματικές γραμμές της Euronext. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να επενδύσουμε στο ελληνικό ταλέντο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, καινοτομία και μακροπρόθεσμη επιτυχία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά τους μετόχους για την ισχυρή υποστήριξη σε αυτή την κομβική στιγμή, καθώς προχωρούμε μαζί για να δημιουργήσουμε μια πιο αποτελεσματική, ισχυρή και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά.»

Επόμενα βήματα και χρονοδιάγραμμα

Η Euronext θα εκδώσει τις Μετοχές Ανταλλάγματος στις 21 Νοεμβρίου 2025.

Στις 24 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της Δημόσιας Πρότασης με την ανταλλαγή των νομίμως και εγκύρως προσφερθεισών μετοχών ATHEX με τις Μετοχές Ανταλλάγματος. Οι Μετοχές Ανταλλάγματος θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά της Euronext την ίδια ημέρα.

Οι πρώην μέτοχοι της ATHEX που έχουν προσφέρει νομίμως και εγκύρως τις μετοχές τους στη Δημόσια Πρόταση αναμένεται να λάβουν τις Μετοχές Ανταλλάγματος στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Η Euronext θα ενημερώσει, ως οφείλει, τους επενδυτές για οποιαδήποτε αλλαγή στις ανωτέρω ημερομηνίες με σχετική ανακοίνωση η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.

Η Euronext διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε νομικά επιτρεπτή μέθοδο για να αποκτήσει έως και το σύνολο των μετοχών της ATHEX. Με ποσοστό χαμηλότερο του 90% των δικαιωμάτων ψήφου που έχει προσφερθεί, η Euronext θα εξετάσει τις επιλογές της για την επίτευξη του στόχου αυτού και τη βέλτιστη διαμόρφωση της δομής του Ομίλου ATHEX εντός του Ομίλου Euronext. Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν — χωρίς να περιορίζονται στα Μέτρα Μετά τη Δημόσια Πρόταση που ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο».

Πιερρακάκης: «Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext αντανακλά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας»

«Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών. Έρχεται, καταρχήν, να αναβαθμίσει μια εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας – εδώ να υπογραμμίσω δέκα χρόνια μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.

Η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη για να κάνει αυτό το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα. Και, βέβαια, να προσθέσω ότι η κίνηση αυτή είναι απολύτως συμβατή με την ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Θα δώσει μια πρόσβαση συνολικότερα στην ελληνική κεφαλαιαγορά σε πολύ περισσότερα κεφάλαια, σε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και θα συμβάλλει συνολικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Είναι μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σχετικά με την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext.