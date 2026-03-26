Ο ΟΟΣΑ αναμένει απότομη αύξηση του πληθωρισμού ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει σημαντικό αντίκτυπο στις προοπτικές του πληθωρισμού στις μεγάλες οικονομίες, ενώ η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται επίσης να επιβραδυνθεί σημαντικά λόγω της σύγκρουσης.

«Μια σημαντική αναστάτωση έχει σημειωθεί στις αγορές ενέργειας, καθώς η παγκόσμια οικονομία επρόκειτο να ενισχυθεί», δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ο Mathias Cormann, γενικός γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η σύγκρουση στο Ιράν και «το σχετικό σοκ στον ενεργειακό εφοδιασμό έχουν πλέον μειώσει την προβλεπόμενη πορεία μας για την παγκόσμια ανάπτυξη φέτος και του χρόνου», πρόσθεσε.

Ο ΟΟΣΑ, ένας διακυβερνητικός οργανισμός, αναμένει τώρα ότι ο πληθωρισμός σε 20 μεγάλες οικονομίες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 4% φέτος, από το επίπεδο του 2,8% που είχε προβλεφθεί τον Δεκέμβριο.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αναθεωρήθηκε επίσης προς τα πάνω κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,2%.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, ο πληθωρισμός βρισκόταν σε καθοδική πορεία και η παγκόσμια οικονομία αναπτυσσόταν με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι είχε προβλεφθεί τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν «αντιστρέψει» την πορεία του πληθωρισμού, δήλωσε ο Κόρμαν, ενώ παράλληλα έχουν επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην οικονομική ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, ο ΟΟΣΑ υποβάθμισε την πρόβλεψή του για την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 0,7%. Η αύξηση του ΑΕΠ στις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ αναμένεται επίσης να μετριαστεί, κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 0,8%. Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει στο 2,9%, όπως και τον Δεκέμβριο, καθώς οι επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στηρίζουν την οικονομία των ΗΠΑ.

Η Ινδία και η Κίνα κατέγραψαν ανοδικές αναθεωρήσεις του γενικού πληθωρισμού, με ελάχιστη έως καθόλου αναμενόμενη επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Άγιος έρωτας: Η Δέσποινα εξομολογείται τα πάντα στον πατέρα Νικόλαο Ισραήλ: Τρίτος νεκρός στρατιώτης των IDF στον Λίβανο Σούπερ προσφορές* για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τη Euroleague από το Pamestoixima.gr Καιρός: Έρχεται το χαμηλό βαρομετρικό «Deborah» και φέρνει καταιγίδες και στην Αθήνα – Οι πιο δύσκολες ημέρες

Πηγή πληροφοριών: CNN