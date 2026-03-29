Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βάζει «φωτιά» σε σουβλάκι και χωριάτικη σαλάτα – Σε ποια περίπτωση θα αυξηθούν οι τιμές τους κατά 10%

Το αγαπημένο έδεσμα των Ελλήνων, το σουβλάκι τείνει να γίνει είδος πολυτελείας για τους καταναλωτές καθώς η τιμή του συνεχώς παίρνει την ανιούσα και μάλιστα δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις σε ψητοπωλεία της Αττικής σε περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέβει περαιτέρω το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και δεν σταθεροποιηθεί η αγορά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς μιλώντας στο enikonomia.gr, οι τιμές στην πίτα γύρο χοιρινό και κοτόπουλο και αντίστοιχα στο καλαμάκι χοιρινό και στο καλαμάκι κοτόπουλο, μπορεί να αυξηθούν από 5% έως και 10% (δηλαδή από +0,12 ευρώ -0,50 ευρώ), εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί για ακόμη 1 με 1,5 μήνα (περίπου μέχρι τον Μάιο), η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) παραμείνει σταθερά πάνω από τα επίπεδα των 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές χονδρικής προϊόντων, όπως η ντομάτα εξακολουθούν να είναι αυξημένες.

Μάλιστα ιδιοκτήτης ψητοπωλείου Αττικής αναφέρει στο enikonomia.gr πως ένα από τα προϊόντα που σκοπεύει να αυξήσει την τιμή από 5% (δηλαδή από + 0,33 ευρώ -0,40 ευρώ) μέχρι και 10%( δηλαδή από +0,65 ευρώ -0,80 ευρώ) εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα είναι η χωριάτικη σαλάτα και αυτό επειδή η τιμή χονδρικής της ντομάτας έχει αυξηθεί κατά 100%. Δηλαδή, ανέρχεται στα 2,20 ευρώ με 2,30 ευρώ από 0,90 ευρώ με 1 ευρώ που ήταν προηγουμένως το κόστος.

Αυτή στιγμή η μέση τιμή μιας χωριάτικης σαλάτας για πακέτο (take away) κυμαίνεται από 6,50 έως και 7 ευρώ, ενώ εάν επιλέξει κάποιος να την φάει σε τραπέζι εντός του μαγαζιού, τότε η τιμή της μπορεί να αγγίξει και τα 8 ευρώ, συμπληρώνει.

Οι τιμές

Για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι μέσες τιμές στις πίτες με γύρο κοτόπουλο, γύρο χοιρινό, καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό μιλά στο enikonomia.gr ο πρόεδρος Ψητοπωλών Αττικής, Νίκος Αγγελοσούλης.

Πίτες τυλιχτά χοιρινό /κοτόπουλο

Οι τιμές για πακέτο (take away) είναι κατά μέσο όρο λίγο κάτω από τα 4 ευρώ.

Το εύρος της τιμής για απολαύσει κάποιος ένα τυλιχτό σε τραπέζι ψητοπωλείου κυμαίνεται από 4 ευρώ έως και 5 ευρώ. Η τιμή διαμορφώνεται με βάση διάφορους παράγοντες όπως: το ενοίκιο που πληρώνει ο ιδιοκτήτης ψητοπωλείου, εάν έχει live μουσική το μαγαζί κλπ.

Οι τιμές των τυλιχτών είναι αυξημένες 0,10 ευρώ με 0,20 ευρώ φέτος σε σχέση με πέρυσι.

Καλαμάκι χοιρινό /κοτόπουλο

Οι τιμές για πακέτο (take away) διαμορφώνονται κατά μέσο όρο περίπου στα 2,50 ευρώ .

. Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να απολαύσει το καλαμάκι χοιρινό/κοτόπουλο σε τραπέζι ψητοπωλείου, τότε θα κληθεί να πληρώσει από 2,70 ευρώ έως και 2,80 ευρώ.

Οι πατάτες

Οι τιμές στις πατάτες παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι καθώς, δεν σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αυτό διότι είτε προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γαλλία κλπ είτε παράγονται στην Ελλάδα. Συνεπώς:

