Πάσχα: «Κλείδωσαν» οι τιμές σε αρνιά και κατσίκια – Πόσο τελικά θα κοστίσει φέτος το γιορτινό τραπέζι

Από 16 έως 19 ευρώ το κιλό θα πωλούνται φέτος αρνιά και κατσίκια στα κρεοπωλεία, ακριβότερα έως και 2 ευρώ το κιλό σε σχέση με το περσινό Πάσχα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τη Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ) αυξημένο αναμένεται να είναι το συνολικό κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι, καθώς, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα.

Η αύξηση σε σχέση με το 2025 κυμαίνεται από 14% έως και 20%, δεδομένου ότι πέρυσι το αντίστοιχο κόστος ανερχόταν στα 361,95 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά την κάλυψη των αναγκών τόσο για το τραπέζι της Ανάστασης όσο και για εκείνο της Κυριακής του Πάσχα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της οργάνωσης, σημαντικό μέρος του κόστους προέρχεται από το αρνί, το οποίο υπολογίζεται στα 16 ευρώ το κιλό στην επαρχία, φτάνοντας τα 160 ευρώ για 10 κιλά. Ωστόσο, σε αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη, η τιμή μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 18 ευρώ το κιλό και σε κάποιες περιπτώσεις να φτάσει και τα 19 ευρώ.

Η λίστα με τα προϊόντα

Αναλυτικά, για να αγοράσει κάποιος 1,5 κιλό κοκορέτσι θα πρέπει να πληρώσει 24 ευρώ, 2 ευρώ για 2 μαρούλια, 3,20 ευρώ για ένα 1 κιλό ντομάτες, 13 ευρώ για μαγειρίτσα, 7 ευρώ για μισό κιλό φέτα, 15,60 ευρώ

Είναι το κόστος για να βάψει κάποιος 20 βαμμένα αβγά στο σπίτι, 36 ευρώ για 20 κιλά κάρβουνα, 17 ευρώ για σπιτικά κουλούρια, 22 ευρώ για 1 κιλό τσουρέκι, 11 ευρώ για γλυκά και πολλά ακόμη.

Τι αναφέρει η ΕΣΕΕ

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ακριβότερο κατά 7,8% με 9,3% είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι σε σχέση με πέρυσι.

Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι 4-6 ατόμων κυμαίνεται από 107 έως 156 ευρώ ακριβότερο κατά 7,8% έως 9,3%.

Το αρνί και το κατσίκι πωλείται φέτος ακριβότερο μεσοσταθμικά κατά 11,3%. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ να διαμορφώνονται από 12,90 έως 13,00 ευρώ το κιλό και 13,90 – 14,00 ευρώ το κιλό αντίστοιχα, στα συνοικιακά κρεοπωλεία από 14,80 έως 18,50 ευρώ το κιλό και 15,50 – 19,70 ευρώ το κιλό και στη Βαρβάκειο από 11,99 έως 13,99 ευρώ το κιλό και 12,99 – 14,99 ευρώ το κιλό αντίστοιχα.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις πάντως καταγράφονται στα λαχανικά και τα φρούτα: το μαρούλι πωλείται φέτος ακριβότερα κατά 27,1%, οι ντομάτες κατά 13%, τα μήλα κατά 16,% και τα πορτοκάλια κατά 14,3%. Σε πασχαλινά τσουρέκια και σοκολατένια αυγά οι τιμές είναι αυξημένες κατά 2,3% και 1%, όπως στα βαμμένα αυγά κατά 1,6%.

Ωράριο καταστημάτων

Σε ισχύ βρίσκεται το πασχαλινό ωράριο. Μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, την Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9:00 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.