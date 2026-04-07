Πάσχα: Ποιες ημέρες θα είναι κλειστές οι τράπεζες-Τι ισχύει για τις συναλλαγές

Το Πάσχα φέρνει αλλαγές στη λειτουργία των τραπεζών και στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων. Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου 2026 θα καταχωρηθούν οι τραπεζικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν χθες Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, καθώς το ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών TARGET δεν λειτούργησε χθες λόγω του Καθολικού Πάσχα.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τονιστεί πως, εμπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις θεωρούνται όσες έληξαν στις 3 και στις 6 Απριλίου, με την προϋπόθεση όμως πως θα εξοφληθούν έως τις 7 Απριλίου. Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει ο υπολογισμός τυχόν καθυστερήσεων.

Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα

Οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, και τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ την Κυριακή του Πάσχα τα καταστήματα είναι ούτως ή άλλως κλειστά. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί τροποποιημένο ωράριο τις προηγούμενες μέρες, με μικρότερη διάρκεια εξυπηρέτησης κοινού, ανάλογα με την πολιτική κάθε τραπεζικού ομίλου.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών που θα είναι κλειστές οι τράπεζες, οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, μπορούν να πραγματοποιούν βασικές τραπεζικές συναλλαγές μέσω των ΑΤΜ, αλλά και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και εφαρμογών κινητού τηλεφώνου (mobile banking).

Οι μεταφορές χρημάτων θα γίνονται ηλεκτρονικά, με τον αστερίσκο ότι ίσως υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών λόγω των αργιών. Σημειώνεται ότι οι πληρωμές με κάρτες δεν επηρεάζονται και συνεχίζονται χωρίς περιορισμούς.