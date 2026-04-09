Πάσχα: Το εορταστικό ωράριο μέχρι το Μεγάλο Σάββατο – Τι ώρα κλείνουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ σήμερα

Σε ισχύ βρίσκεται ήδη το εορταστικό ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026 από τις 09:00 έως τις 21:00, αύριο Μεγάλη Παρασκευή από τη 13:00 έως τις 19:00 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00.

Ωστόσο, κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα της πρωτεύουσας την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου 2026 και η Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου 2026 κλειστά λόγω του ότι είναι αργίες.

Τι ισχύει για την Θεσσαλονίκη

Από την άλλη πλευρά, τα καταστήματα της συμπρωτεύουσας , σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσουν έως και σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου από τις 10:00 έως τις 21:00 και την επομένη, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1η Απριλίου από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου και τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.