Παπαθανάσης στον Realfm 97,8: Αν χρειαστούν νέα μέτρα, θα είναι στοχευμένα και δεν θα έχουν σχέση με την απευθείας μείωση του ΕΦΚ – Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης σε περίπτωση που η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, άφησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8, ενώ εξήγησε γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, που θεωρείται πιο απλή λύση.

«Καταρχάς να ξεκινήσουμε με ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Όπως ο covid δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση. Την ίδια συζήτηση κάναμε και τότε και λέγαμε ότι η Πολιτεία πρέπει να είναι έτοιμη και να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα όσο διαρκεί η κρίση. Αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, ύψους 300 εκατ. ευρώ, είναι μέτρα που καλύπτουν το διάστημα Απριλίου – Μαΐου. Είναι μία πρώτη απάντηση στα προβλήματα και βεβαίως συνάδουν με τη δυνατότητα του κράτους. Διότι όπως γνωρίζετε δεν ελήφθη καμία απόφαση από την πλευρά της Ευρώπης, σχετικά με ιδιαίτερα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε όπως έγινε τότε με τον covid. Και με τον covid πήρε πολύ χρόνο για να αποφασίσει η Ευρώπη για ιδιαίτερα μέτρα. Επομένως, ήρθε η κυβέρνηση άμεσα, έδωσε στο diesel κίνησης στην αντλία 20 λεπτά, που στην ουσία, αν το υπολογίσετε είναι υψηλότερη μείωση απ’ ό,τι η σχετική μείωση του ΕΦΚ και βεβαίως έδωσε το fuel pass, σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Για την ακρίβεια, τα 3/4 του πληθυσμού θα το πάρει γιατί έχει τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος “Σπίτι μου 2″» είπε αρχικά ο κ. Παπαθανάσης.

Τι απάντησε για το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν άλλα περιθώρια στήριξης της κοινωνίας στο μέλλον, στην περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν τελειώσει γρήγορα και εάν στο “οπλοστάσιο” του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, είπε: «Αν θέλετε να το δείτε ως μείωση, μπορείτε να το δείτε με τα 20 λεπτά μείωση που έχουμε στην αντλία ή με το fuel pass. Επειδή υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει η κρίση, δεν θα πρέπει η Πολιτεία να έχει τη δυνατότητα να στηρίζει ώστε να μπορούν όλοι οι συμπολίτες μας να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα; Αυτό είναι επομένως που κάνουμε. Στοχευμένα μέτρα, κυρίως σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά εδώ βλέπετε ότι το μέτρο καλύπτει τα ¾ του πληθυσμού και βεβαίως η δημοσιονομική δυνατότητα αν συνεχιστεί η κρίση, να δούμε την εποχή εκείνη τι μέτρα θα λάβουμε».

«Όμως θα είναι στοχευμένα, δεν θα είναι μέτρα που να έχουν σχέση με τη μείωση απευθείας του ΕΦΚ, αλλά με τον τρόπο που το κάναμε, δηλαδή μείωση στην αντλία, fuel pass, μείωση στα λιπάσματα. Γιατί εμείς τι θέλουμε; Θέλουμε να προλάβουμε αυτή την αύξηση στη διακίνηση των αγαθών και την αγροτική παραγωγή, γι’ αυτό και η απόφαση ειδικά για τα λιπάσματα θα ισχύσει για τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από 15 του μηνός», πρόσθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεαστεί ο ρυθμός ανάπτυξης, υποστήριξε ότι αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια της κρίσης. «Εάν τελειώσει ο πόλεμος σε πέντε ημέρες, βεβαίως οι επιπτώσεις θα είναι εμφανείς 1, 2 ή 3 μήνες, αλλά γενικά δεν θα επηρεάσει τόσο, εάν όμως διαρκέσει μεγάλο διάστημα – και αυτό επηρεάσει όλη την Ευρώπη – τότε προφανώς θα επηρεάσει και εμάς».

Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης

Όσον αφορά την επόμενη μέρα μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς υπάρχει ο φόβος για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας, τόνισε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται φέτος. Έχουμε το 8ο και το 9ο αίτημα, είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε, δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στις πρώτες θέσεις των απορροφήσεων, αλλά τι γίνεται μετά; Πρώτον, λόγω της δημοσιονομικής πορείας της χώρας, έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης που ξεκίνησε φέτος – το πρόγραμμα του έτρεξε ήταν 10 δισ. αυτό που τρέχει τώρα είναι ύψους 22 δισ. ευρώ- επομένως έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που θα αφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης από το 2027 και μετά.

Έρχονται δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που είναι 5,3 δισ. ευρώ και το Ταμείο Εκμοντερνισμού ύψους 1,7 δισ. ευρώ που προστίθενται κι αυτά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Και βεβαίως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα έρθει η νέα προγραμματική περίοδος 2028-2034 που θα έχει προϋπολογισμό 50 δισ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν έχει συμπεριληφθεί στο μεσοπρόθεσμο του 2028-2029 διότι πρέπει να συμφωνηθεί πρώτα. Και μάλλον θα συμφωνηθεί επί προεδρίας της Ελλάδας στην ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Γι΄ αυτό η Ελλάδα πρέπει να είναι δυνατή, έτσι ώστε στη διαπραγμάτευση να πετύχει τα καλύτερα, όταν θα κλείσει αυτό».

Άρα, υπογράμμισε, έχουμε προγράμματα και από εθνικούς και από ευρωπαϊκούς πόρους και είναι σε εξέλιξη και το ΕΣΠΑ 2021-2027 με πάνω από 20 δισ. ευρώ που θα πρέπει να απορροφηθούν τα επόμενα χρόνια. «Έχουμε δηλαδή εργαλεία και θέλω να σας πω ότι η οικονομία, και φέτος και του χρόνου, θα κινηθεί σε περίπου διπλάσιους ρυθμούς από την Ευρώπη, αλλά εκείνο που έχει αξία είναι πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Δύο προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Τέλος, αναφέρθηκε σε δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που έρχονται το επόμενο διάστημα. «Έχουμε ένα πρόγραμμα που ανακοινώνεται αυτή την εβδομάδα το οποίο έχει σχέση με στήριξη των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Δηλαδή, μία επιχείρηση που παράγει κάτι – δεν απαιτείται να έχει εξαγωγικό προσανατολισμό- αν καταθέσει ένα επενδυτικό σχέδιο, μπορεί να λάβει το 50% ως επιδότηση. Επίσης, μπορεί να πάρει και χαμηλότοκο, επιδοτούμενο, δάνειο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αυτό είναι εργαλείο για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», είπε περιγράφοντας το πρόγραμμα «Παράγουμε στην Ελλάδα».

Επίσης, όπως είπε, εντός του Απριλίου θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για τους νέους πτυχιούχους που θα μπορούν να λάβουν ως ενίσχυση 13.000 ευρώ για μία ατομική επιχείρηση, ενώ αν προσλάβουν και έναν εργαζόμενο θα μπορούν να πάρουν άλλα 15.000 ευρώ, χωρίς υποχρέωση άνω του ενός έτους (σ.σ. δηλαδή με την προϋπόθεση ότι η θέση θα διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα μήνες). Αν μιλάμε για δύο πτυχιούχους, το ποσό αυξάνεται σε 21.000 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν και όσοι νέοι πτυχιούχοι άρχισαν την επιχείρηση τους από 1/1/2025.

Ακούστε το ηχητικό: