Παπασταύρου για τον Κάθετο Διάδρομο: Η Ελλάδα μετατρέπει τη γεωγραφία της σε γεωπολιτική δύναμη

Η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον Κάθετο Διάδρομο και μετέτρεψε τη γεωγραφία της σε γεωπολιτική δύναμη, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για την «Διατλαντική Σύνοδο για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου και τον Κάθετο Διάδρομο», που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ντόναλντ Τραμπ για την Ειρήνη.

Ο υπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικού πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου.

«Η Ελλάδα δυναμώνει»

Ο Σταύρος Παπασταύρου, σε δήλωσή του πριν από την έναρξη της Διατλαντικής Συνόδου, τόνισε πως «η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον κάθετο διάδρομο. Με σχέδιο, με αποφασιστικότητα, με επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε πράξη αυτό που έμενε για χρόνια ως προοπτική».

Η χώρα «μετέτρεψε τη γεωγραφία της σε γεωπολιτική δύναμη» και αξιοποίησε τη διεθνή της αξιοπιστία και σταθερότητα ως μοχλό προσέλκυσης επενδύσεων και συνεργασιών.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο «στρατηγική συνεργασία» που, όπως είπε, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, διευρύνει τις επιλογές της Ευρώπης και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, σημειώνοντας ότι «με τη Chevron, με την Exxon Mobil, με τον κάθετο διάδρομο, η Ελλάδα δυναμώνει», προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η ενεργειακή στρατηγική της χώρας ενισχύει και τη διεθνή της παρουσία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει».

Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού στην Ουάσιγκτον πραγματοποιείται σε συνέχεια των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC), με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου και την ενίσχυση των υποδομών ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στη σημερινή σύνοδο, στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ζητήματα ασφάλειας εφοδιασμού, διαφοροποίησης πηγών ενέργειας και συντονισμού των ενεργειακών δικτύων της περιοχής, με έμφαση στον ρόλο των νέων υποδομών LNG και των διασυνδέσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του Κάθετου Διαδρόμου.