Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό – Προχωρούν οι διασυνδέσεις φυσικού αερίου στα Βαλκάνια

Η ενεργειακή μετάβαση παραμένει στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα, ωστόσο η ανάγκη ρεαλισμού και η εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας είναι καθοριστικές, όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Energy Transition Summit – East Med & Southeast Europe».

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέγγιζε μέχρι τώρα την ενεργειακή μετάβαση με όρους ηθικής. «Δεν είναι θέμα ηθικής, ο στόχος είναι δεδομένος», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, έχει μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το 2005 κατά 50%.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε την ανάγκη για ενέργεια βάσης, την οποία στη χώρα μας εξασφαλίζουν οι υδρογονάνθρακες. Όπως ανέφερε, το φυσικό αέριο δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά συμπληρωματικά. Γι’ αυτό προωθούνται οι έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη η αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας, κάτι που αποτελεί πρόκληση για όλες τις χώρες.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε επίσης τη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μιλώντας για αλλαγή παραδείγματος σε μια περιοχή που μέχρι πρότινος κυριαρχούσαν πόλεμοι και συγκρούσεις. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη συνεργασία με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία για την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων φυσικού αερίου προς αμοιβαίο όφελος, καλώντας παράλληλα την ΕΕ να υποστηρίξει την ενσωμάτωση όλων των χωρών της περιοχής στην ενεργειακή αγορά.