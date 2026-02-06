Παπασταύρου στον Realfm 97,8: Το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου οι υπογραφές με τη Chevron

Στο δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου αναμένεται η υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων με τη Chevron, οι οποίες στη συνέχεια θα κυρωθούν από τη Βουλή, με στόχο το δεύτερο εξάμηνο του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές έρευνες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου στον Realfm 97,8. Παράλληλα, ανέφερε ότι η αντίστοιχη συμφωνία με τις ExxonMobil, Helleniq Energy και Energean στο Ιόνιο προβλέπει την έναρξη της ερευνητικής γεώτρησης εντός του 2027.

Αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο, τόνισε ότι ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας. «Διαφοροποιεί τον ενεργειακό διάδρομο, δίνοντας σε χώρες όπως η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Μολδαβία μια εναλλακτική πρόσβαση στο φυσικό αέριο», σημείωσε. Παράλληλα, επισήμανε ότι μέσω του διαδρόμου δημιουργείται μια ενδοχώρα 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, ανοίγοντας δυνατότητες για εμπορικές ροές και διασυνδέσεις.

Αναφέρθηκε στη σημαντική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή όλων των Υπουργών Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Wright και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως τόνισε, «το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου έχει και άλλη διάσταση: αποτελεί γέφυρα συνάντησης Ευρώπης και Αμερικής, με την Ελλάδα να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Κάθετος Διάδρομος, πέρα από τον στρατηγικό του ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, δημιουργεί και οικονομικά οφέλη, προσφέροντας νέα έσοδα και θέσεις εργασίας μέσω των απαραίτητων επενδύσεων για την ανάπτυξη των υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε την επένδυση στον Αμπελιά Φαρσάλων, με τον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη Θεσσαλία.

Μιλώντας για το νέο πρόγραμμα «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης», που ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ μαζί με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, τόνισε ότι, «θα βγει η σχετική προκήρυξη σε δύο μήνες, αλλά τα δικαιολογητικά μπορεί να τα δει ήδη ο πολίτης στην ειδική ιστοσελίδα. Έχουμε περιοχές, στις οποίες το δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης έχει ολοκληρωθεί, αλλά για οικονομικούς λόγους τα σπίτια ή οι πολυκατοικίες δεν έχουν καταφέρει να συνδεθούν με το δημόσιο δίκτυο», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, τονίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για την πρόσφατη υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν στη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη δικτύων πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. «Τα μονοπάτια αποτελούν σημαντική πρωτοβουλία, που μας φέρνει σε επαφή με τη φύση και επιτρέπει στον πολίτη να μπορεί να ανακαλύψει το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο που έχει η χώρα μας», σχολίασε σχετικά.