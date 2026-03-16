Παπασταύρου στο Συμβούλιο της Ε.Ε: Η Ελλάδα το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

Στο Συμβούλιο της Ε.Ε. για θέματα ενέργειας προσήλθε πριν από λίγο ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό της μείγμα».

Ολόκληρη η δήλωση του Σταύρου Παπασταύρου

«Άλλη μια διεθνής κρίση χτυπά την πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της. Οι τιμές της ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας και η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, στις ανανεώσιμες πηγές και στα υδροηλεκτρικά της. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε. Για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας».

Σχετικά με το πακέτο μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα που θα συζητηθεί στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τη σημασία των δικτύων, λέγοντας ότι έχουν να κάνουν με την επίτευξη της ενιαίας ανθεκτικής διασυνδεδεμένης Ευρώπης προς όφελος όλων.

«Είναι η στιγμή η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα, για να μπορούμε να έχουμε για πρώτη φορά μια πραγματικά ενιαία ηλεκτρική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη που μέχρι τώρα δεν το έχουμε πετύχει», τόνισε ο υπουργός.