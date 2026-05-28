«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Τέλος χρόνου για επιδοτήσεις έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα «Παράγουμε στην Ελλάδα» μια δράση η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής και των εξαγωγών.

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Νέο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ενίσχυση έως 200.000 ευρώ – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η «αυλαία» για το πρόγραμμα αναμένεται να πέσει την προσεχή Τρίτη 2 Ιουνίου. Η δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα», απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα και έχουν εξωστρεφή προσανατολισμό. Ειδικότερα με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής από τις επιχειρήσεις και την τόνωση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Παράγουμε Εδώ».

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης

Το ποσοστό της επιδότησης θα φτάνει το 55% με το υπόλοιπο να καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 100.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως προαναφέρθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 50% έως 55% (με bonus ταχείας υλοποίησης ύψους 5%) επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής μέσω της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε προϊόντα υψηλής διεθνούς ζήτησης. Η Δράση «Παράγουμε Εδώ» έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό μέσω της ενδυνάμωσης επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων.

Εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα

Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στόχος του προγράμματος είναι να τονώσει τις εξαγωγές, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Στόχος είναι η αύξηση της τοπικής παραγωγής σε προϊόντα υψηλής διεθνούς ζήτησης και τη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων, η δράση αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της κάλυψης της εγχώριας ζήτησης με προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο.

Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης. Ενδεικτικά, στους τομείς παρέμβασης θα περιλαμβάνονται: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά, χημικά προϊόντα και πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα).

Ποιοι είναι δικαιούχοι της δράσης

Αναλυτικότερα, δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: