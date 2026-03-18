«Παράθυρο» Μητσοτάκη για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα μέσω… Ευρώπης – Τι θα προτείνει στη Σύνοδο Κορυφής

«Παράθυρο» για μείωση φόρων στα καύσιμα άνοιξε για πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό την προϋπόθεση βέβαια να ληφθεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κόστος να μην επιβαρύνει το δημοσιονομικό κόστος της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε το περίγραμμα των μέτρων που θα προτείνει στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. που πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στις Βρυξέλλες, σε συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Φρανσίν Λάκουα, στο πλαίσιο του συνεδρίου του Bloomberg «Greek Energy: The New Era», προτρέποντας την Ευρώπη να έχει έτοιμο ένα σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα, κατά προτίμηση, όπως είπε, αποφασισμένα σε επίπεδο ηγετών, σε περίπτωση που χρειαστεί οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ως προς τις τιμές της ενέργειας.

Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε πως αν χρειαστεί θα μπορούσε η Ευρώπη να επαναφέρει τα έκτακτα μέτρα που είχε θεσπίσει το 2022, χαλαρώνοντας τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τη δημοσιονομική πειθαρχία, προκειμένου να προστατεύσει τη βιομηχανία, ωστόσο ανέφερε πως δεν πιστεύει ότι βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο. «Σε γενικές γραμμές, είμαι πάντα κάπως επιφυλακτικός με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, γιατί τείνουν να ευνοούν τις μεγαλύτερες χώρες ωστόσο, ενδέχεται να καταστεί αναγκαίο», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως υπάρχουν παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που, εφόσον χρειαστεί, μπορούν να εφαρμοστούν. «Αλλά όσον αφορά την Ελλάδα, δεν είμαστε ακόμη εκεί. Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε και τη φορολογία. Οι ειδικοί φόροι είναι πολύ υψηλοί σε όλη την Ευρώπη και, σε έναν βαθμό, ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο» τόνισε ο Πρωθυπουργός στέλνοντας σαφές μήνυμα στις Βρυξέλλες, καθώς στη Σύνοδο Κορυφής οι τιμές της ενέργειας και η ενεργειακή ασφάλεια θα τεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών.

Μείωση της φορολογίας στα καύσιμα μόνο με «ρήτρα διαφυγής»

«Μια πιθανή λύση θα ήταν, εάν οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, να υπάρξει μια περιορισμένη ρήτρα διαφυγής για τους φόρους αυτούς, ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις να τους μειώνουν χωρίς το δημοσιονομικό κόστος να προσμετράται στο έλλειμμα ή στους στόχους για πλεονάσματα» εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ μέσω… Ευρώπης. Μία θέση, που διατυπώνεται για πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό, καθώς η κυβέρνηση έθετε συνεχώς «εκτός κάδρου» τη μείωση του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά με στοχευμένα μέτρα. «Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, θα εξετάζαμε μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση. Αν όμως εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε θα προτιμούσαμε πάντα στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης» τόνισε, σημειώνοντας πως δεν βλέπει τον λόγο να ανοίξει μια μεγάλη «τρύπα» στον προϋπολογισμό για να στηριχθούν και άνθρωποι που μπορούν να πληρώσουν υψηλότερες τιμές στη βενζίνη ή το πετρέλαιο.

«Αν χρειαστεί, στην Ελλάδα έχουμε ήδη την εργαλειοθήκη για μέτρα στοχευμένης στήριξης προς τους πιο ευάλωτους» επισήμανε ο ο κ. Μητσοτάκης δείχνοντας έτσι προς την κατεύθυνση ενός νέου πακέτου επιδοματικών μέτρων σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, και εφόσον «ναυαγήσει» σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση γύρω από τη μείωση των ειδικών φόρων στα καύσιμα.

«Αν η Ελλάδα δεν ήταν μια ανθεκτική οικονομία, σε ισχυρή θέση δημοσιονομικά, θα ήμουν πολύ πιο ανήσυχος. Είμαι ανήσυχος, αλλά θα ήμουν πολύ περισσότερο. Ο λόγος που μπορούμε έστω να εξετάζουμε τέτοια μέτρα είναι επειδή η οικονομία αναπτύσσεται, επειδή έχουμε υγιή φορολογικά έσοδα και επειδή διαθέτουμε τον δημοσιονομικό χώρο ώστε, ενδεχομένως, να αναπροσαρμόσουμε τον σχεδιασμό μας και να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας «Νέος Κόσμος», τονίζοντας πως η προσοχή είναι σαφές πως θα στραφεί σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, καθώς οι επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι ήδη εμφανείς.

«Έχουμε ήδη αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη, να οικοδομήσουμε εκείνα τα «αναχώματα» ώστε σε μια εποχή που οι κοινωνίες μας ούτως ή αλλιώς δοκιμάζονται, να μην επιβαρυνθούν και από πρόσθετες αυξήσεις, είτε μιλάμε για το ηλεκτρικό ρεύμα είτε μιλάμε για τα καύσιμα» σημείωσε, επισημαίνοντας πως η συζήτηση και η «γέφυρα» μεταξύ της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και της ανάγκης αντιμετώπισης αυτής της βραχυχρόνιας ενεργειακής κρίσης θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις στη Σύνοδο Κορυφής.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αναχωρήσει σήμερα το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, όπου το απόγευμα θα παραστεί στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του.