Παραλίες: Ξαπλώστρες από…. χρυσάφι – Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες;

Οι βουτιές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής έχουν εξελιχθεί σε… επένδυση. Το καλοκαίρι του 2026 οι τιμές για ένα σετ ξαπλωστρών με ομπρέλα κινούνται από 15 ευρώ στις πιο οικονομικές επιλογές έως και πάνω από 200 ευρώ στις VIP πρώτες σειρές της αθηναϊκής ριβιέρας.

Ειδικά αν πρόκειται για οικογένειες ο προϋπολογισμός εκτοξεύεται ακόμα και χωρίς κατανάλωση προϊόντων.

Στην κορυφή της ακρίβειας βρίσκεται η Astir Beach στη Βουλιαγμένη, όπου οι χρεώσεις για πρώτη σειρά φτάνουν τα 150 ευρώ τις καθημερινές και αγγίζουν τα 210 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, χωρίς να υπολογίζεται το εισιτήριο εισόδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις το συνολικό κόστος μιας ημέρας μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 300 ευρώ μαζί με πάρκινγκ και κατανάλωση.

Στις δημοφιλείς πλαζ των νοτίων προαστίων οι τιμές παραμένουν υψηλές. Σε γνωστά beach bars και σε οργανωμένους χώρους της παραλιακής, το κόστος για ξαπλώστρες και είσοδο ανεβαίνει σημαντικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ η συνολική δαπάνη ανά άτομο μπορεί να ξεπεράσει τα 50 ευρώ.

Στην περιοχή της Βάρκιζας, οι τιμές φτάνουν περίπου τα 25 ευρώ τις καθημερινές και αυξάνονται κατά περίπου 20% τα Σαββατοκύριακα.

Στη Βούλα, οργανωμένες πλαζ της περιοχής χρεώνουν από 40 έως και 60 ευρώ για σετ ξαπλωστρών, ανάλογα με τη θέση και την ημέρα.

Πιο οικονομικές οι παραλίες στην Ανατολική Αττική

Πιο οικονομικές λύσεις συναντά κανείς στην Ανατολική Αττική. Στη Νέα Μάκρη, οι απλές ξαπλώστρες λειτουργούν με ελάχιστη κατανάλωση, ενώ τα οργανωμένα σετ κυμαίνονται από 15 έως 40 ευρώ ανάλογα με τη σειρά και την ημέρα.

Στον Σχοινιά, οι ξαπλώστρες ξεκινούν από 14-15 ευρώ, αποτελώντας από τις πιο οικονομικές οργανωμένες παραλίες της Αττικής.

Στο Πόρτο Ράφτη, beach bars προσφέρουν σετ ξαπλωστρών από περίπου 15 ευρώ έως 35 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση από τη θάλασσα.

Το συμπέρασμα είναι ότι η «χρυσή» ξαπλώστρα έχει γίνει πλέον πραγματικότητα στην Αττική. Από τις οικονομικές επιλογές των 15 ευρώ μέχρι τις VIP θέσεις των 200+ ευρώ, το κόστος για ένα οργανωμένο μπάνιο διαφέρει δραματικά ανάλογα με την περιοχή, τη σειρά στην παραλία και τις παροχές που προσφέρονται.