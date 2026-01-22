Παροχές σε είδος από επιχειρήσεις προς εργαζόμενους – Ποιες είναι αφορολόγητες και σε ποιο ύψος

Τον «χάρτη» με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία για τις κάθε είδους παροχές από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους, θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους οι φορολογούμενοι ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2026 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν την περασμένη χρονιά.

Παροχές σε είδος έως 300 ευρώ, που λαμβάνουν εργαζόμενοι ή στελέχη επιχειρήσεων ανά φορολογικό έτος, δεν φορολογούνται. Όταν όμως το ποσό ξεπερνάει το συγκεκριμένο όριο, τότε συνυπολογίζονται κανονικά στο φορολογητέο εισόδημά τους.

Δεν προβλέπονται όμως φορολογικές επιβαρύνσεις– ανεξαρτήτως μάλιστα αξίας – για τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και την παραχώρηση κατοικίας.

Στη λίστα των παροχών σε είδος περιλαμβάνεται και το επίδομα που αφορά στους νέους γονείς και το οποίο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη παροχή, η οποία προσαυξάνεται για κάθε νέο μέλος της οικογένειας, δεν φορολογείται.

Ο «χάρτης» των εξαιρέσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 παροχές και επιδοτήσεις (από έξοδα διαμονής και σίτισης μέχρι έξοδα κίνησης και επιταγές για βρεφονηπιακούς σταθμούς) οι οποίες δεν υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συνεπώς δεν φορολογούνται, σύμφωνα με το ERTNews.

Στη λίστα περιλαμβάνονται: