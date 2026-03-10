Πετράκης στον Realfm 97,8: Οι πρωταγωνιστές δεν έχουν πολύ καθαρή εικόνα και από εκεί ανοίγει η κερκόπορτα του αδιανόητου

Για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την προειδοποίηση της επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, που δήλωσε ότι «πρέπει να σκεφτόμαστε ακόμη και το αδιανόητο και να προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό», μίλησε ο Παναγιώτης Πετράκης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Οφείλουμε να βάλουμε στο τραπέζι και το αδιανόητο άσχετα αν του δίνουμε ας πούμε ένα 5%, διότι περί αυτού πρόκειται. Με την έννοια ότι έχουν δημιουργηθεί δυνάμεις που είναι τεράστιες και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει πρώτον προβλεπτικότητα, δεύτερον ορθολογική διοίκηση. Αναφέρομαι και στις ΗΠΑ. Είμαστε μπροστά σε μία κατάσταση που καταλαβαίνουμε ποιο είναι το σχέδιο, αντιλαμβανόμαστε ποιοι είναι οι στόχοι; Δεν νομίζω ότι και η ίδια η διοίκηση μας έχει πείσει ότι έχει μία καθαρή εικόνα αυτού του πράγματος, με τις αλλεπάλληλες και αντιφατικές δηλώσεις που γίνονται κάθε μέρα», τόνισε αρχικά ο κ. Πετράκης σχολιάζοντας τις δηλώσεις της διευθύντριας του ΔΝΤ.

Σχολίασε τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας πως φάνηκε να τρόμαξε με τις οικονομικές εξελίξεις, ενώ είπε ότι «βρισκόμαστε σε μία περίοδο που οι πρωταγωνιστές δεν έχουν πολύ καθαρή εικόνα και θα έλεγα ότι από εκεί ανοίγει η κερκόπορτα του αδιανόητου που η διευθύντρια του ΔΝΤ ανέφερε».

«Μεγάλος ωφελημένος αυτής της κρίσης είναι η Ρωσία»

«Ο μεγάλος ωφελημένος αυτής της κρίσης είναι η Ρωσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι στιγμής. Σε ένα βαθμό υπάρχει και ωφέλεια στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, διότι προωθούν τις θέσεις τους. Στους ενεργειακούς πόρους το κρισιμότερο είναι η ασφάλεια εφοδιασμού. Δεν είναι τόσο οι τιμές που μπορούν να ανέβουν, μετά να κατέβουν, στη συνέχεια να αφομοιωθούν ή να απορριφθούν ή να υπάρξουν εναλλακτικές πηγές. Ο εφοδιασμός είναι το κρίσιμο. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βγαίνουν οι ΗΠΑ να έχουν μία στιβαρή δυνατότητα εφοδιασμού της Ευρώπης και της Κίνας σε τελευταία ανάλυση, διότι η Κίνα, η Ιαπωνία και η νοτιοανατολική Ασία έχουν εξαιρετική εξάρτηση από ενεργειακούς πόρους. Εμφανίζονται οι ΗΠΑ να έχουν μία πολύ σοβαρή θέση σε αυτό το σκηνικό, που νομίζω ότι είναι το μοναδικό όφελος που κερδίζει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα είναι αρνητικά», σημείωσε ο κ. Πετράκης.

Ταυτόχρονα, επισήμανε πως είναι θετικό ότι κάνει πλέον βήματα η Ευρώπη. «Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς μία οργάνωση που δεν μπορεί να εξαρτάται από τρίτους διότι οι ΗΠΑ είχαν μακρά παράδοση απομονωτισμού τον προηγούμενο αιώνα, δεν είναι κάτι εντελώς καινούργιο στην ψυχολογία τους. Άρα δεν θα έπρεπε θα μας εκπλήσσει, αντίθετα μας εκπλήσσει η υπομονή και η άρνηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών να δουν την πραγματικότητα κατάματα», είπε ο καθηγητής.

Σχετικά με το πετρέλαιο, ανέφερε: «Μην παρασυρόμαστε από τη μεγάλη μεταβλητότητα, δεν εκφράζει μία μόνιμη στάση, υπάρχει υπερπλεονασμός, υπάρχουν αποθέματα που δεν έχουν διατεθεί, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι οικονομίες μας θα ζήσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα σε μία τάξη μεγέθους 90,100, 105».

«Να ξέρουμε ότι οι συνέπειες δεν θα είναι τρομερές και φοβερές. Συν 1-1,5% ο πληθωρισμός, ανάλογα με τη διάρκεια. Είναι ακόμα διαχειρίσιμο» συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα αν το πετρέλαιο μείνει σε αυτά τα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ακούστε το ηχητικό: