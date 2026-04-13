Πετρέλαιο: Εκτινάσσεται η τιμή του στον απόηχο των ανακοινώσεων Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό – Σε πτωτική τροχιά οι μετοχές

Εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά το ναυάγιο των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν στο Ισλαμαμπάντ το Σάββατο και στον απόηχο των ανακοινώσεων για τον αποκλεισμό των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι μετοχές βυθίζονται.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να εξανεμιστούν οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου που βρίσκεται ήδη στην 45η ημέρα και η οποία έχει… ανεβάσει τις τιμές του αργού πετρελαίου, οδηγώντας και τον πληθωρισμό στα ύψη.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 8% σήμερα, Δευτέρα, με τις δύο συμβάσεις να ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Υποχώρησαν οι μετοχές

Οι μετοχές υποχώρησαν, με το Τόκιο, το Χονγκ Κονγκ, τη Σεούλ, το Σίδνεϊ, τη Βομβάη, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊπέι και την Τζακάρτα να σημειώνουν σημαντικές απώλειες, αν και η Σαγκάη σημείωσε άνοδο.

Το Λονδίνο, το Παρίσι και η Φρανκφούρτη άνοιξαν με καθυστέρηση.

Οι μετοχές στην Ουγγαρία σημείωσαν άνοδο άνω του 3% αφότου ο συντηρητικός Πέτερ Μαγιάρ κέρδισε μια σαρωτική πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, εκτοπίζοντας τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος κυβέρνησε για 16 χρόνια.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι στόχος του είναι να καθαρίσει τα στενά του Ορμούζ από τις νάρκες και να τα ανοίξει ξανά για όλα τα πλοία.

Αλλά είπε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να επωφεληθεί από τον έλεγχο της πλωτής οδού — μέσω της οποίας συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.