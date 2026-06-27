Πετρέλαιο κίνησης: Μπορεί να φτάσει η τιμή του στο 1,50 ευρώ; Τι εξετάζεται για την επιδότηση στην αντλία

Την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 φαίνεται πως πέφτει η οριστική «αυλαία » για το μέτρο της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στην αντλία του πετρελαίου κίνησης (diesel).

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του enikonomia.gr, η επιδότηση του diesel στην αντλία δεν προβλέπεται να παραταθεί για άλλον 1 μήνα, δηλαδή και για τον Ιούλιο, καθώς οι τιμές του έχουν επιστρέψει στα προ του πολέμου επίπεδα. Υπενθυμίζεται πως το μέτρο εφαρμόστηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο με επιδότηση 20 λεπτών και όπως όλα δείχνουν οδεύει προς την κατάργηση του.

Αλλά και το πλαφόν που επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα έως τις 30 Ιουνίου, δεν προβλέπεται να ανανεωθεί, όπως δήλωσε χθες ο αρμόδιος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Οι αυξήσεις

Μάλιστα ο τέως πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου εκτιμά στο enikonomia.gr πως η τιμή του πετρελαίου κίνησης αναμένεται να αυξηθεί σήμερα κατά 0,75 λεπτά και αντίστοιχα και την Τρίτη,30 Ιουνίου 2026. Δηλαδή θα υπάρξει μια συνολική αύξηση αυτές τις 2 ημέρες κατά 1,50 λεπτό, συμπληρώνει.

Υπενθυμίζεται πως, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι 1,61 ευρώ.

Εάν λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης αυξηθεί συνολικά σήμερα και την Τρίτη κατά 1,50 ευρώ και την Τετάρτη,1η Ιουλίου 2026 παύει να ισχύει το μέτρο της επιδότησης των 15 λεπτών, τότε θα ανέβει περίπου στο 1,77 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης ξεκαθαρίζει στο enikonomia.gr πως, ο καταναλωτής θα δει την αύξηση αυτή σταδιακά από την Τετάρτη στην αντλία ανάλογα με το πότε θα αγοράσει ο πρατηριούχος το πετρέλαιο κίνησης.

Για παράδειγμα, εάν ένας πρατηριούχος αγοράσει πετρέλαιο κίνησης την Πέμπτη και παύει να ισχύει το μέτρο της επιδότησης, τότε την ίδια ημέρα θα περαστεί η αύξηση στην αντλία, συμπληρώνει.

Ακόμη ο κ. Κιούσης αναφέρει πως από τις 30 Μαΐου με 1η Ιουνίου δεν περάστηκε η αύξηση των 5 λεπτών στην αντλία του καυσίμου που προέκυπτε από τα 20 λεπτά της επιδότησης που πήγε στα 15 λεπτά. Αυτό συνέβη λόγω της πτώσης της τιμής του καυσίμου, σημειώνει.

Η «ακτινογραφία » των τιμών

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τονιστεί πως, η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην αντλία κινείται σε πτωτική πορεία, μετά εξελίξεις για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης:

την 1 η Ιουνίου ήταν μεταξύ 1,70 ευρώ με 1,72 ευρώ

Ιουνίου ήταν μεταξύ 1,70 ευρώ με 1,72 ευρώ στις 9 Ιουνίου 2026 ήταν στο 1,70 ευρώ με 1,72 ευρώ,

στις 19 του ίδιου μήνα έπεσε στο 1,50 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως, πριν τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, δηλαδή πριν τις 28 Φεβρουαρίου 2028 η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν στο 1,55 ευρώ με τιμή brent στα 73 δολάρια το βαρέλι.

Πετρέλαιο κίνησης:Γιατί δεν πέφτει η τιμή του στα διυλιστήρια παρά τη πτώση του brent

Μεταξύ άλλων ο κ.Κιούσης αναφέρει τις πιθανές αιτίες για τις οποίες δεν πέφτει στην παρούσα φάση η τιμή του πετρελαίου κίνησης σε επίπεδο διυλισμένου προϊόντος, παρόλο που η τιμή του brent κινείται σε χαμηλά επίπεδα των 72 δολαρίων το βαρέλι με 75 δολάρια το βαρέλι,.

Η μια μπορεί να σχετίζεται με την ισοτιμία ευρώ –δολαρίου και η άλλη αιτία ενδέχεται να είναι του ότι η βενζίνη έχει ζήτηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο στην Νοτιονατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζει.

Και παραθέτει τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας για το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ο ένας σχετίζεται με την πιθανή κατάργηση του μέτρου της επιδότησης των 15 λεπτών στην αντλία του πετρελαίου κίνησης και ο άλλος είναι του ότι δεν πέφτουν οι τιμές στα διυλισμένα προϊόντα στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, παρόλο την πτώση του brent, κάτι που είναι αφύσικο, τονίζει .

Μπορεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης να φτάσει στο 1,50 ευρώ;

Όσον αφορά στο εάν μπορεί η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης να κινηθεί στα επίπεδα του 1,50 ευρώ χωρίς την κρατική επιδότηση των 15 λεπτών, ο τέως πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου εκτιμά στο enikonomia.gr πως σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, είναι δύσκολο να συμβεί, γιατί έχει χτυπηθεί κερδοσκοπικά το πετρέλαιο.

Εάν βγει η κερδοσκοπία από το διυλισμένο προϊόν όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης και η τιμή του brent συνεχίσει να κινείται από 72 δολάρια το βαρέλι έως και 75 δολάρια το βαρέλι, τότε μπορεί να φτάσει η τιμή του σε αυτά τα επίπεδα προς το τέλος του επόμενου μήνα, συμπληρώνει. Ωστόσο, μελλοντικά κανείς δεν μπορεί προβλέψει για το τι θα συμβεί, υπογραμμίζει και προσθέτει πως ενδέχεται να μην γίνει και ποτέ αυτό.