Πετρέλαιο: Μειώθηκε η τιμή του brent μετά την αύξηση άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι – Τι λέει η Oxford Economics

Μειώθηκε η τιμή του πετρελαίου (brent), μετά την αύξηση άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι που κατέγραψε για λίγο, νωρίτερα σήμερα. Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ώρες είχε ανακοινωθεί η αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συντονισμένης παρέμβασης που έγινε σε διεθνές επίπεδο για μην υπάρξει έλλειψη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή δεν καθησύχασε τους επενδυτές. Ειδικότερα σύμφωνα με το investing.com, σήμερα στις 10.07 π.μ ώρα η τιμή του αργού πετρελαίου ( brent) ανήλθε στα 95, 89 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας μια αύξηση της τάξεως του 4,25% από 93,01 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν πως η τιμή του κινείται κατά μέσο, από 92,89 δολάρια το βαρέλι έως και 101,53 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άνοδο 7,2% και ανήλθε στα 98,60 δολάρια, ενώ η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανική ποικιλία αναφοράς αυξήθηκε κατά 6,5% και ανήλθε στα 92,96 δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα 32 κράτη- μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) ανακοίνωσαν πως θα διαθέσουν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτός ήταν ο «μεγαλύτερος» αριθμός αποδέσμευσης αποθεμάτων μαύρου χρυσού σε επίπεδο στρατηγικής που καταγράφηκε στην ιστορία. Οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν από την «ερχόμενη εβδομάδα» προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια και αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει για «περίπου 120 ημέρες», σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Από την πλευρά της η Ιαπωνία ανακοίνωσε πως θα αρχίσει να διαθέτει στην αγορά πετρέλαιο από τα στρατηγικά της αποθέματα από τη Δευτέρα, ενώ η Γερμανία ανέφερε πως σκοπεύει να πράξει το ίδιο χωρίς να διευκρινίσει το πότε ακριβώς θα το πράξει.

Τι αναφέρει η Oxford Economics

Στις τιμές του αργού πετρελαίου, brent, αναφέρεται η Oxford Economics. « Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται εντυπωσιακές διακυμάνσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου brent. Ενώ είναι πιθανόν αυτή η αστάθεια να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα λόγω του ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε ακριβώς θα αποκλιμακωθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αλλά και πότε το Στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι οριστικά κλειστό θα αρχίζει να λειτουργεί» σημειώνει η Oxford Economics σε σχετική έκθεση της.

Ακόμη η ίδια η έκθεση τονίζει πως η αστάθεια αυτή θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του αργού ακόμη και στα 140 δολάρια ανά βαρέλι σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.