Πετρέλαιο Μπρεντ: Εκτίναξη τιμής πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι – Πλησιάζει τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη

Τα πιο εφιαλτικά σενάρια για την πορεία του πετρελαίου Μπρεντ επιβεβαιώνονται σήμερα Δευτέρα, με την τιμή του να καταγράφει άνοδο πάνω από 25% και να ξεπερνάει τα 115 δολάρια το βαρέλι.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μάλιστα τις πρώτες πρωινές ώρες η τιμή πλησίασε ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Με την τιμή του Μπρεντ σε αυτά τα επίπεδα, είναι θέμα λίγου χρόνου οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Σημειώνεται ότι στην αρχή του πολέμου η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ ήταν στα 73 δολάρια το βαρέλι και σήμερα κινείται πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 60%.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ μειώνουν την παραγωγή τους καθώς τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίζουν γρήγορα. Το Ιράκ άρχισε να περιορίζει την παραγωγή ήδη από την περασμένη εβδομάδα. Παράλληλα κλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση ανατολή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στη συζήτηση για τις τιμές του πετρελαίου, δηλώνοντας σε ανάρτηση στο Truth Social τα εξής:

«Οι βραχυπρόθεσμες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες θα πέσουν γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου. ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ! Πρόεδρος DJT».

Πλησιάζουν τα 2 ευρώ το λίτρο τα καύσιμα

Με το πετρέλαιο Μπρεντ να ξεπερνάει τα 115 δολάρια το βαρέλι, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν άμεσα οι τιμές όχι μόνο στα καύσιμα αλλά και σε ορισμένα βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται πρόβλεψη ότι εάν το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπερνούσε τα 100 δολάρια το βαρέλι η εκτίμηση για τον πληθωρισμό το 2026 από το 2,2% θα εκτινασσόταν στο 4,7%.

Πλέον ήδη το πετρέλαιο Μπρεντ είναι πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει τις επόμενες ημέρες εφόσον κλιμακωθεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό ήδη το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί κατά 30 λεπτά του ευρώ τις τελευταίες 10 ημέρες φτάνοντας ακόμη και το 1,85 ευρώ ανά λίτρο ενώ κατά τουλάχιστον 10 λεπτά έχει αυξηθεί η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης με την τιμή του να ανέρχεται επίσης στο 1,85 ευρώ ανά λίτρο.