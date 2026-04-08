Πετρέλαιο: Πτώση στις τιμές μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας – Παραμένουν όμως πολύ πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας και τις ενδείξεις από το Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών LNG και αργού πετρελαίου, πρόκειται να ανοίξουν ξανά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News.

Πτώση άνω του 13%, αλλά με επιφυλάξεις στην αγορά

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι τιμές υποχώρησαν αισθητά, με το Brent να σημειώνει πτώση άνω του 13,5%, στα 94 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, η παραγωγή έχει επιβραδυνθεί σε μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής και δεν μπορεί να επανεκκινήσει άμεσα, γεγονός που διατηρεί προβλήματα στην προσφορά.

Αυτός είναι πιθανότατα ο λόγος που δεν καταγράφηκε ακόμη μεγαλύτερη πτώση. Επιπλέον, μετά από εβδομάδες ανακοινώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ περί λήξης του πολέμου, μέρος της αγοράς παραμένει επιφυλακτικό απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις.

Οι τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές: πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, το πετρέλαιο βρισκόταν περίπου στα 72 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο μέσος όρος πέρυσι ήταν 69 δολάρια. Τα νέα είναι θετικά, αλλά δεν υπάρχει ακόμη λόγος για πανηγυρισμούς.

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια

Αντίθετα, τα ασιατικά χρηματιστήρια αντιδρούν έντονα θετικά.

Όλοι οι βασικοί δείκτες στην ήπειρο κινούνται ανοδικά, με τον βασικό δείκτη της Νότιας Κορέας, Kospi, να καταγράφει άνοδο 7%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύεται κατά 5%.

Και οι δύο χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και είχαν επηρεαστεί από φαινόμενα πανικού λόγω φόβων για ελλείψεις.