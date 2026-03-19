Πετρέλαιο: Στο υψηλότερο επίπεδο από τις 9 Μαρτίου η τιμή του brent – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις 9 Μαρτίου “σκαρφάλωσε” σήμερα η τιμή του αργού πετρελαίου (brent) στις ασιατικές αγορές, μετά τα πλήγματα που υπήρξαν σε υποδομές ενέργειας στο Ιράν και στο Κατάρ, κάτι που εντείνει τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το investing.com, σήμερα στις 9.15 π.μ ώρα Ελλάδας η τιμή του αργού αυξήθηκε κατά 6,72% και ανήλθε στα 114,60 δολάρια το βαρέλι από 110,96 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα. Επίσης επισημαίνεται πως χθες το brent έκλεισε με 107,38 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς αυξήθηκε κατά 2,67% και ανήλθε στα 98,89 δολάρια. Και οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου brent για παράδοση τον Μάιο ξεπέρασαν σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Πετρέλαιο: Ποιες είναι οι νέες προβλέψεις

Στο θέμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναφέρονται σύμφωνα με το https://thenightly.com.au/ ειδικοί.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν τους επόμενους μήνες λόγω του ότι το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και η καταστροφή των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Μέσης Ανατολής μεταφράζεται σε μεγαλύτερη κρίση που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία για το πετρέλαιο. Η εξέλιξη αυτή μείωσε τα αποθέματα του πετρελαίου και έντεινε την μάχη για την προσφορά του σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Δεν υπάρχει πλέον καμία απάντηση πολιτικών που να μπορεί να σταματήσει αυτή την άνοδο στην τιμή του αργού πετρελαίου», δήλωσε στο Bloomberg ο πρώην επικεφαλής εμπορευμάτων της Goldman Sachs, Jeff Currie.

Το δυσάρεστο σε όλη την υπόθεση είναι το ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να προμηθευτούν πλέον πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για να αντισταθμίσουν το σοκ που υπέστη η αλυσίδα του εφοδιασμού του. Υπενθυμίζεται πως σχεδόν 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως αποσύρονται από την παγκόσμια αγορά λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

Η μείωση της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαίου εκτιμάται πως ισούται με το 15 έως 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης των 100 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, πριν αρχίσει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή.

Και ο κ. Currie προειδοποίησε πως οι τιμές πετρελαίου αναμένεται να αυξηθούν περαιτέτω ακόμη και εάν το Στενό του Ορμούζ ανοίξει ξανά αύριο.

Από την πλευρά της η JP Morgan εκτιμά πως οι τιμές του διεθνούς πετρελαίου θα κινηθούν στο μέλλον ακόμη σε πιο υψηλά επίπεδα από ό,τι σήμερα.

Η αγορά πετρελαίου είναι τεράστια, οι ποιότητες είναι πολλές και οι προσφορές για τιμές παράδοσης στο μέλλον είναι διαφορετικές . Αλλά και οι ενεργειακοί αναλυτές της JP Morgan έχουν προειδοποιήσει πως το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ των τιμών για άμεση παράδοση στη Μέση Ανατολή και εκείνων που αναφέρονται από τους traders στη Δύση μπορεί να κλείσει σύντομα.

«Η σταθερότητα που υπάρχει φαινομενικά στις τιμές του brent και του WTI δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως απόδειξη άφθονης παγκόσμιας προσφοράς», δήλωσε η JP Morgan.

«Αυτό δείχνει ένα προσωρινό περιθώριο ασφαλείας που δημιουργείται από τις υπερβάσεις αποθεμάτων της Περιφέρειας, τη σύνθεση των δεικτών αναφοράς και τις παρεμβάσεις των πολιτικών. Εάν το Στενό δεν ανοίξει ξανά, τότε αυτή η απόκλιση είναι απίθανο να συνεχιστεί. Οι τιμές στο brent και στο WTI τελικά θα ανατιμηθούν σε υψηλότερα επίπεδα καθώς τα αποθέματα της λεκάνης του Ατλαντικού θα μειωθούν και η παγκόσμια αγορά αναγκάζεται να εκκαθαριστεί σε ένα ουσιαστικά πιο περιορισμένο επίπεδο προσφοράς» συμπλήρωσε.

Η προειδοποίηση Τραμπ

Nωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως ο στρατός του θα καταστρέψει κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν σταματήσει τις επιθέσεις στο Κατάρ, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) παγκοσμίως.

Αν το Ιράν επιτεθεί απερίσκεπτα σε κάποιον πολύ αθώο- στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ- τότε οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη South Pars με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί αλλά ούτε και έχει γνωρίσει, προειδοποίησε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Επιβεβαίωσε ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το ιρανικό τμήμα του υπεράκτιου κοιτάσματος στον Περσικό Κόλπο, άλλο μέρος του οποίου εκμεταλλεύεται το Κατάρ, διατεινόμενος ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για τον βομβαρδισμό αυτό.

Σε αντίποινα, το Ιράν στοχοποίησε την εγκατάσταση διύλισης και παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη Ρας Λαφάν του Κατάρ, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, χθες Τετάρτη και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.