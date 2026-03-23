Πετρέλαιο: Σχεδόν στα 109 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent – Oι νέες προβλέψεις της Goldman Sachs

Σχεδόν στα 109 δολάρια το βαρέλι ανέρχεται η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (Brent) λόγω του ότι οι επενδυτές εξέτασαν το ενδεχόμενο για περαιτέρω κλιμάκωση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μετά το τελεσίγραφο που απέστειλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν μέσω του οποίου απαιτούσε από την Τεχεράνη να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ ή να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις που γίνονται στις υποδομές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την πλευρά του το Ιράν είπε πως θα θεωρούσε «νόμιμους στόχους» τους ηλεκτρικούς σταθμούς και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης στην περιοχή, σε περίπτωση που το ηλεκτρικό του δίκτυο δεχθεί επιθέσεις. Συνεπώς, σύμφωνα με το investing.com, σήμερα στις 8.44 π.μ. ώρα Ελλάδας, η τιμή του brent αυξήθηκε κατά 2,39% και ανήλθε στα 108,95 δολάρια το βαρέλι από 108,42 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα του. Αξίζει να σημειωθεί πως το υψηλό της ημέρας για το αργό είναι 109,09 δολάρια το βαρέλι και το χαμηλό 105,35 δολάρια το βαρέλι , όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία της ιστοσελίδας. Σημειώνεται δε πως και την Παρασκευή η τιμή του brent έκλεισε σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 106,41 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Μάιο κατέγραψε άνοδο 1,78% και ανήλθε στα 100,10 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή βαρελιού του brent Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση για τον Μάιο αυξήθηκε 1,73% και ανήλθε στα 113,44 δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως στις27 Φεβρουαρίου- παραμονή της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία-το WTI βρίσκονταν στα 67,02 δολάρια το βαρέλι και το brent στα 72,48 δολάρια το βαρέλι . Το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά σχεδόν 0,28% και διαμορφώθηκε στα 98,51 δολάρια το βαρέλι.

Οι νέες προβλέψεις της Goldman Sachs για το πετρέλαιο

Η Goldman αναθεώρησε σήμερα απότομα προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως μεταδίδει το https://www.cnbc.com/

Eιδικότερα, σύμφωμα σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Goldman Sachs εκτιμά σήμερα πως, η μέση τιμή του brent θα είναι 110 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο από98 δολάρια το βαρέλι που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη της. Ή αλλιώς η τιμή του αργού θα είναι αυξημένη κατά 62% από τον ετήσιο μέσο όρο του 2025. Ακόμη η τράπεζα αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για το WTI στα 98 δολάρια τον Μάρτιο και στα 105 δολάρια τον Απρίλιο.

« Εάν υποθέσουμε ότι οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμείνουν έως τις 10 Απριλίου στο 5%, τότε οι τιμές ενδέχεται να εμφανίσουν σημάδια ανοδικής τάσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτή», όπως ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman. Το ποσοστό αυτό είναι κανονικό για τις ροές αυτές. Οι κυβερνήσεις των κρατών αναγνωρίζουν τους κινδύνους που περιβάλλουν τη συγκεντρωμένη προσφορά πετρελαίου και ότι η περιορισμένη εφεδρική εγχώρια παραγωγική ικανότητα θα μπορούσε να φέρει ακόμη μεγαλύτερη συσσώρευση αποθεμάτων αλλά και να επηρεάσει τις τιμές μακροπρόθεσμα.

Εάν οι ροές πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν στο 5% για διάστημα 10 εβδομάδων, τότε οι ημερήσιες τιμές του brent ενδέχεται να ξεπεράσουν το επίπεδο ρεκόρ του 2008, δήλωσε η Goldman.

Επίσης επισημαίνεται πως τον Ιούλιο του 2008, η τιμή στο αργό πετρέλαιο brent έφτασε περίπου στα 147 δολάρια το βαρέλι, πριν πέσει σε σχεδόν στα 40 δολάρια το βαρέλι , καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση συνέτριψε τη ζήτηση.