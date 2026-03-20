Πετρέλαιο: Υποχώρησε η διεθνής τιμή του brent μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου – Θα μπορούσε να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι;

Yποχώρησε σήμερα η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) στις αγορές της Ασίας, μετά τη δήλωση που έκανε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» και ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να λήξει «πιο γρήγορα» από όσο αναμένεται. Η δήλωση αυτή ηρέμησε την αγορά, τη στιγμή που ο πόλεμος βρίσκεται στην 21ή ημέρα και εξακολουθεί να μαίνεται.

Συνεπώς σύμφωνα με το investing.com, σήμερα στις 7.49 π.μ. ώρα Ελλάδας, η τιμή του αργού μειώθηκε κατά 1,68% και ανήλθε στα 106,82 δολάρια το βαρέλι από 107,81 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμά του. Επίσης τα ίδια στοιχεία της ιστοσελίδας δείχνουν πως, σήμερα η μέση τιμή του brent θα κινηθεί μεταξύ 105,06 δολάρια το βαρέλι με 107, 88 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του βαρελιού του brent Βόρειας θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,55% και ανήλθε στα 105,88 δολάρια από έως 120 δολάρια το βαρέλι που έφτασε προηγουμένως και η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI έπεσε κατά 2,46% και διαμορφώθηκε στα 93,20 δολάρια το βαρέλι

Αξίζει να σημειωθεί πως η τιμή του αργού έκλεισε χθες σχεδόν στα 109 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 108,65 δολάρια το βαρέλι.

Πετρέλαιο: Θα μπορούσε η τιμή του να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι;

Μια εφιαλτική πρόβλεψη για την διεθνής τιμή του πετρελαίου κάνουν οι αναλυτές της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το www.devere-group.com. Όπως υποστηρίζουν, η τιμή του θα μπορούσε εντός του τρέχοντος έτους να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι και η εξέλιξη αυτή να οδηγούσε σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν. Αυτό έγκειται, στο ότι αυτό το σκαμπανέβασμα βρίσκεται στην αρχή του τέλους και όχι στο τέλος της αρχής, όπως ανέφεραν τη Δευτέρα κάποιοι στρατηγικοί αναλυτές στο CNBC, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Onyx Capital, Greg Newman. «Το brent είναι απλώς ένα υποκατάστατο. Έχουμε εκατοντάδες συμβόλαια που δείχνουν το πώς διαμορφώνονται οι πραγματικές τιμές του πετρελαίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Η τιμή του σημείου αναφοράς του πετρελαίου για τη Μέση Ανατολή έφτασε στα 150 δολάρια το βαρέλι», είπαν.

«Είμαστε πολύ κοντά στο να διαμορφωθεί η διεθνής τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι. Και δεν νομίζω πως είναι αστείο το να δούμε και το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι », συμπλήρωσαν.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει πως το ότι δέχεται συνεχιζόμενες επιθέσεις, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την διεθνής τιμή του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι, τόνισε ο πρώην οικονομολόγος του ΔΝΤ, Όλιβερ Μπλανσά. Συνέχισε λέγοντας πως το σενάριο αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί πολύ σύντομα.

Τις εν λόγω δηλώσεις του Μπλανσάρ σχολίασε το Business Insider. Ο Μπλανσάρ είπε ότι το έλλειμμα προσφοράς του πετρελαίου σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή ζήτηση δείχνει πως η τιμή του θα πρέπει να είναι πιο κοντά στο να διαμορφωθεί στα 150 δολάρια το βαρέλι ή στα 200 δολάρια το βαρέλι, ή και σε υψηλότερα επίπεδα, σημειώνεται στο δημοσίευμα το οποίο το αναμεταδίδει το www.devere-group.com.

Η ιδρύτρια της Vanda Insights,Vandana Hari από την πλευρά της είπε, πως το επίπεδο των 200 δολαρίων το βαρέλι στο πετρέλαιο είναι ορατό στο σημείο αναφοράς της Μέσης Ανατολής, ακόμη και αν οι τιμές των ΗΠΑ βρίσκονται μέχρι στιγμής σε χαμηλά επίπεδα. Και συνέχισε λέγοντας το πού θα κάτσει η μπίλια όσον αφορά το πετρέλαιο, αυτό θα εξαρτηθεί τελικά από τη διάρκεια του πολέμου. Η διάρκεια της περαιτέρω ανόδου του αργού πετρελαίου θα εξαρτηθεί σε αυτήν την περίπτωση, σχεδόν εξ ολοκλήρου από το πόσο καιρό θα παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, τόνισε με έμφαση.

Η Vandana Hari τόνισε τα παραπάνω, σύμφωνα με το www.devere-group.com, με αφορμή τα όσα δήλωσαν οι αναλυτές της εταιρείας ενεργειακών συμβούλων Wood Mackenzie. Όπως είπαν, το να φτάσει η τιμή του brent στα 200 δολάρια το βαρέλι δεν θα ήταν απίθανο σενάριο.