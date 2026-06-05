Πιερρακάκης: Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Α ‘ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική διάταξη για την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους λογαριασμούς θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο του παράνομου τζόγου και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου.

«Το ακατάσχετο συνιστά το όριο ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια και στην οικονομική ασφυξία για χιλιάδες συμπολίτες μας. Και όντως, πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα του σήμερα, όχι την πραγματικότητα του χθες. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση, συνεπώς, να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1250 ευρώ στα 1600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερο από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου, που είναι 20,8%. Είναι μία πράξη δικαιοσύνης και είναι και μία πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία», είπε ο κ. Πιερρακάκης, σημειώνοντας πως η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική.

«Εντάσσεται σε μία συνολική στρατηγική για το ιδιωτικό χρέος, η οποία βασίζεται σε μία πάρα πολύ απλή αρχή. Να δώσουμε σε όσο πιο πολλούς μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι ήδη ορατά.

Σήμερα η Ελλάδα έχει ιδιωτικό χρέος 94,5% του ΑΕΠ. Είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 121,4%. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών, που το 2016 είχε φτάσει στο 48,5%, είναι πλέον στο 3,3%.

Είναι δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Και μόνο το 2025 είχαμε ρυθμίσεις 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να πω επίσης ότι με το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε δημόσια διαβούλευση προχωρούμε σε μία ακόμη πολύ ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί.

Για πρώτη φορά δίνουμε τη δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού σε όσους καταβάλλουν το 25% της βασικής οφειλής τους και ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Επιβραβεύουμε δηλαδή τη συνέπεια, γιατί η συνέπεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρητική λογική και να προσθέσω σε αυτό ότι κάνουμε και μία σειρά από άλλες πολιτικές», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

Τι είπε για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

«Μειώνουμε το κατώφλι ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Ένα εκατομμύριο περίπου πολίτες και επιχειρήσεις έτσι αποκτούν πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν. Δίνουμε τη δυνατότητα νέας ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 72 δόσεις.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός μετατρέπεται σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προχωρά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος απευθύνεται και θα απευθύνεται ,από όταν λειτουργήσει στο φθινόπωρο, ακριβώς στους ευάλωτους οφειλέτες, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους. Να πω συνολικά ότι αυτά γενικά όλα μαζί σωρευτικά είναι το πραγματικό νόημα της δεύτερης ευκαιρίας.

Και από το 2019 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει αλλάξει. Όσο αλλάζει η χώρα, αλλάζουν και οι δυνατότητές της. Και η οικονομική πρόοδος δεν έχει κανένα νόημα αν δεν μετατρέπεται σε κοινωνική πρόοδο. Αυτό ακριβώς λοιπόν είμαστε εδώ να κάνουμε. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και μια πράξη που αντανακλά την πολιτική μιας κυβέρνησης που αποφασίζει με το βλέμμα στους πολίτες» κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.