Πιερρακάκης για επιστροφή ενοικίου: «Το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα»

«Η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες» τονίζει σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, για την επιστροφή ενοικίου.

«Σήμερα, περίπου 900.000 νοικοκυριά θα δουν ένα ενοίκιο να τους επιστρέφεται αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από πλευράς τους» αναφέρει αρχικά και προσθέτει: «Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός ακόμα μόνιμου μέτρου, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή».

«Όπως και σε όλα τα μόνιμα μέτρα στήριξης που υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα. Η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες, στηρίζοντας τα νοικοκυριά στοχευμένα, δίκαια και άμεσα» καταλήγει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

