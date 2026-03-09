Πιερρακάκης για Μέση Ανατολή: Το σημαντικό είναι η διάρκεια της κατάστασης και τι είδους κρίση θα προκύψει – Διαθέτουμε «εργαλειοθήκη» για την αντιμετώπισή της

«Νομίζω ότι υπάρχουν δύο βασικές λέξεις εδώ. Η πρώτη είναι η διάρκεια, πόσο θα διαρκέσει δηλαδή αυτή η κατάσταση. Η δεύτερη είναι η λεγόμενη “διαταραχή”, τι είδους κρίση δηλαδή θα προκύψει». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των πολιτών για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αυτές τις επισημάνσεις έκανε ο υπουργός και πρόεδρος του Eurogroup, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Europe Today του Euronews και τη δημοσιογράφο Méabh Mc Mahon.

«Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο πεδίο της μάχης»

Σε ερώτηση σχετικά με το πόσο ευάλωτη είναι η ευρωπαϊκή οικονομία σε αυτά τα σοκ, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε:

«Πρώτα απ’ όλα, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πρόκληση. Και φυσικά υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο πεδίο της μάχης. Πιστεύω, όμως, ότι ανταποκρινόμαστε στη διπλωματική πρόκληση. Αναφέρατε νωρίτερα την Κύπρο και την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν εκεί, νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι βλέπουμε αυτήν τη σαφή έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο. Θα έλεγα, επίσης, ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση έδειξαν τον δρόμο, κάνοντας πρώτοι αυτό το βήμα.

Ταυτόχρονα, πρόκειται και για μία οικονομική πρόκληση. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε σήμερα στη συνεδρίαση του Eurogroup. Η ενέργεια θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της συζήτησής μας. Ο αντίκτυπος των αυξημένων τιμών ενέργειας είναι ήδη σημαντικός και θέλουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση και στην πράξη».

Για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο και τη συνάντηση με Μακρόν- Χριστοδουλίδη, ο κ. Πιερρακάκης είπε: «Εκ των πραγμάτων υπάρχει ανησυχία. Πρόκειται για έναν τομέα όπου η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απολύτως απαραίτητο να εκφραστεί και να φανεί στην πράξη. Γι’ αυτό ανέφερα και τόνισα ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα ευρωπαϊκά κράτη να δείχνουν συλλογικά τη στήριξή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Διαθέτουμε ήδη μια εργαλειοθήκη»

Σχετικά με την ανησυχία των Ελλήνων, ο υπουργός Οικονομικών απάντησε τα εξής: Θα έλεγα ότι ήδη διαθέτουμε μία «εργαλειοθήκη». Και αυτή είναι η εργαλειοθήκη του 2022. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλά οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ήδη στέλνουν το μήνυμα ότι θέλουν να γνωρίζουν τι είδους στήριξη θα μπορούσαν να λάβουν εάν η κρίση βαθύνει.

Νομίζω ότι υπάρχουν δύο βασικές λέξεις εδώ. Η πρώτη είναι η διάρκεια, πόσο θα διαρκέσει δηλαδή αυτή η κατάσταση. Η δεύτερη είναι η λεγόμενη “διαταραχή”, τι είδους κρίση δηλαδή θα προκύψει. Αν, για παράδειγμα, υπάρξει διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις θαλάσσιες μεταφορές, στο Στενό του Ορμούζ, για ένα πολύ παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τότε προφανώς ο αντίκτυπος θα είναι διαφορετικός.

Παρακολουθούμε τις τιμές του φυσικού αερίου, τις τιμές του πετρελαίου. Αλλά στην πράξη υπάρχουν πολλά πιθανά στοιχεία “διαταραχής” που εξετάζουμε επίσης: Η τιμή των λιπασμάτων, οι αερομεταφορές, η επισιτιστική ασφάλεια. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία. Και ανέφερα το 2022 γιατί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μάς έδωσε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία εργαλειοθήκη για το πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους κρίσεις.

Φυσικά είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διαθέτουμε αυτήν την εργαλειοθήκη μέτρων. Ταυτόχρονα, όμως, χρειαζόμαστε συντονισμό και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτός είναι ακριβώς ο ρόλος του Eurogroup. Θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, τόσο σήμερα όσο και σε πολλές ακόμη συναντήσεις, ακόμη και σε επίπεδο ηγετών, γιατί απαιτείται μία συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση».