Πιερρακάκης για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup: «Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου» – ΒΙΝΤΕΟ

«Νιώθω μεγάλη τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ενώ τόνισε ότι στόχος του ήταν πάντα η ενότητα του οργανισμού.

«Mε συγκινεί αυτό το κλίμα συνεργασίας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πασκάλ Ντόναχιου για τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα που κατάφερε πάντα να δημιουργήσει συναίνεση» είπε στην αρχή της ομιλίας του.

«Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, χρειαζόμαστε συνεργασία. Θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με κοινό στόχο», τόνισε.

«Και αν μπορώ να προσθέσω, αν υπάρχουν δύο διδάγματα που θα ήθελα να αναφέρω, τα οποία έγιναν πιο έντονα τις δύο τελευταίες εβδομάδες και από τη συμμετοχή μου γενικά, είναι ότι η παλιά διάκριση που υπήρχε στην Ευρώπη εντός της οποίας η διάκριση ανάμεσα στον Βορρά και στο Νότο, δηλαδή με την οποία μεγάλωσαν πολλοί Ευρωπαίοι, η διαφορά ανάμεσα στους σπάταλους και τους συνετούς, έχει φύγει, διότι βλέπουμε ότι έχουμε κοινούς στόχους πλέον, κοινή άμυνα, η οποία προκύπτει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία» είπε ακόμη.

Και πρόσθεσε: «Για την Ελλάδα και τον λαό της τώρα θέλω να πω κάτι, γιατί πριν από μερικά χρόνια η συζήτηση γινόταν στις Βρυξέλλες αν η Ελλάδα θα μείνει ή θα φύγει απ’ την ευρωζώνη. Και τα κατάφερε η Ελλάδα και είναι μία ένας φόρος τιμής κατά κάποιον τρόπο και είναι και μια διαθήκη κατά κάποιον τρόπο για την αλληλεγγύη που έδειξε η Ευρώπη σε πολύ δύσκολους καιρούς, το πνεύμα μεταρρυθμίσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αλλαγή και επίσης παρακαταθήκη της κοινής κατανόησης του πληθυσμού που κατάφερε να μεταβολίσει και τον κίνδυνο του να μη κάνει τίποτα, αλλά και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης».



https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2025/12/event-28293-mul-download.mp4

Η διάρκεια της θητείας του προέδρου του Eurogroup είναι δυόμισι χρόνια, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να αναλαμβάνει καθήκοντα από αύριο. Ο δεύτερος υποψήφιος ήταν ο Βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ ανήκουν αμφότεροι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), γεγονός που μετέτρεψε την εκλογή σε εσωτερική αναμέτρηση μέσα στη μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι για την εκλογή απαιτούνταν 11 ψήφοι από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης. Η διαδικασία έγινε με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 14ου Πρωτοκόλλου της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, που προβλέπει ότι οι υπουργοί των κρατών-μελών με νόμισμα το ευρώ εκλέγουν πρόεδρο για δυόμισι χρόνια.

Πηγές από το Συμβούλιο περιέγραφαν ότι «η διαδικασία μοιάζει με κονκλάβιο του Βατικανού στην επισημότητά της. Οι υπουργοί σηκώνονται ένας-ένας, διασχίζουν την αίθουσα και ρίχνουν το ψηφοδέλτιο τους σε ένα κουτί, μέσα σε απόλυτη σιωπή».

Το προφίλ του Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο του 2025, έχοντας ήδη ξεχωρίσει ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019-2023) με το έργο του gov.gr, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 1.500 ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης διαθέτει ακαδημαϊκές σπουδές στο MIT, το Harvard Kennedy School και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το 2021 προεδρεύει στην Ομάδα Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ. Στην επιστολή υποψηφιότητάς του δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει την ένωση κεφαλαιαγορών, να ενισχύσει την πορεία προς το ψηφιακό ευρώ και να προωθήσει μια πιο ενωμένη και καινοτόμα ευρωζώνη.

Η υποψηφιότητά του είχε τύχει θετικής υποδοχής από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, με τη Frankfurter Allgemeine Zeitung να σχολιάζει: «Ένας Έλληνας στο τιμόνι του Eurogroup;», αφήνοντας να εννοηθεί πιθανή στήριξη από τη Γερμανία. Η επιβεβαίωση ήρθε λίγο αργότερα, με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, να ανακοινώνει ότι η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ της υποψηφιότητας του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ψηφοφορία για την προεδρία του Eurogroup.

Λίγο πριν από την έναρξη του Eurogroup, ο Λαρς Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι είχε ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Βαν Πέτεγκεμ, όσο και με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και ξεκαθάρισε πως, σε συντονισμό με την καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Όπως ανέφεραν νωρίτερα σήμερα διπλωματικές πηγές από τις Βρυξέλλες, το Eurogroup δεν αντιμετωπίζει σήμερα απειλή διάσπασης, αλλά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα στείλει μήνυμα εμπιστοσύνης ή πίεσης προς τις αγορές και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προηγείται σε δυναμισμό και όραμα καινοτομίας, ενώ ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία στους οικονομικούς μηχανισμούς της ευρωζώνης. Το αποτέλεσμα θα αποτυπώσει όχι μόνο ποιος θα αναλάβει το τιμόνι του Eurogroup, αλλά και ποια πολιτική κατεύθυνση θα πάρει η ευρωζώνη τα επόμενα χρόνια, τόνιζαν οι ίδιες πηγές, πριν από την ψηφοφορία που ανέδειξε τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών νέο πρόεδρο του Eurogroup.