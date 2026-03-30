Πιερρακάκης: «Θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί με σχέδιο και ευθύνη»

Την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τους πολίτες «για όσο χρειαστεί, με σχέδιο και ευθύνη» υπογραμμίζει με ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Είναι μία κρίση που θα την περάσουμε μαζί»

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, με αφορμή το «Forum Πελοπόννησος 2026» που πραγματοποιήθηκε χθες με θέμα «Ανθεκτική Αγορά- Βιώσιμη Οικονομία», ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημειώνει πως «θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, δίπλα σε κάθε επιχείρηση. Είναι μία κρίση που θα την περάσουμε μαζί, όπως και όλες τις προηγούμενες».

«Στη Λακωνία, τον τόπο καταγωγής μου. Το μήνυμά μας στο «Forum Πελοπόννησος 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Mystras Grand Palace, είναι ότι θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί, με σχέδιο και ευθύνη», σημειώνει ο κ. Πιερρακάκης.

Στο βίντεο ο Κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει πως «έχουμε μια δύσκολη περίοδο μπροστά μας, μία μεγάλη κρίση η οποία αναδύεται, αλλά και μία κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που είναι εξίσου ισχυροί να τη διαχειριστούν. Όλοι είμαστε πάνω από το πρόβλημα, το παρακολουθούμε και αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι θα είμαστε δίπλα σας».

Σε απόσπασμα από την ομιλία του στο Forum Πελοπόνησος 2026, ο υπουργός σημειώνει ότι «η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, χωρίς όμως να προχωράει σε παροχές χωρίς τέλος και σε αυξήσεις χωρίς μέλλον. Σήμερα σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, όχι μόνο για το κράτος, για κάθε κοινότητα και για κάθε οικογένεια».