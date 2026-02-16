Πιερρακάκης: Ο Καναδάς είναι ένας απαραίτητος εμπορικός και επιχειρηματικός εταίρος

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαιρέτισε την «ιστορική», πρώτη στα χρονικά συμμετοχή υπουργού Οικονομικών του Καναδά σε συνεδρίαση του Eurogroup, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης των οικονομικών σχέσεων.

«Ο Καναδάς είναι ένας απαραίτητος εμπορικός και επιχειρηματικός εταίρος»

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον υπουργό Οικονομικών του Καναδά στο Eurogroup για πρώτη φορά», γράφει ο πρόεδρος του Eurogroup σε ανάρτησή του στο Facebook, χαρακτηρίζοντας ως «εξαιρετική» την ανταλλαγή απόψεων με τον Καναδό υπουργό Οικονομικών François-Philippe Champagne «σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά και τις βασικές προτεραιότητες του Eurogroup».

«Ο Καναδάς είναι ένας απαραίτητος εμπορικός και επιχειρηματικός εταίρος» σημειώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας για το μέλλον ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της ισχυρής και πολύτιμης σχέσης».

Σε μια συμβολική και ουσιαστική πολιτική κίνηση, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων υπό την σκιά και των αμερικανικών δασμών.