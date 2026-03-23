Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: «Τα μέτρα είναι στοχευμένα και δίκαια – Εγκυκλοπαιδική άγνοια από την αντιπολίτευση»

Για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Από τα μέτρα κερδίζουν πολλοί συμπολίτες μας. Η τιμή του diesel είναι 2 ευρώ, και με τα 20 λεπτά που επιδοτούμε την τιμή του diesel στην αντλία, αυτή θα πέσει αυτομάτως στο 1,80 ευρώ. Αυτό είναι ένα κομμάτι μίας ευρύτερης στρατηγικής που “ακουμπάει” την βενζίνη, με τα 36 λεπτά του ευρώ που θα δίνονται για τα 3/4 των νοικοκυριών, το 15% στα λιπάσματα και τη στήριξη της ναυσιπλοΐας. 300 εκατ. ευρώ είναι το σύνολο των μέτρων για 2 μήνες. “Ακουμπούν” το σύνολο της κοινωνίας, είναι στοχευμένα και δίκαια» ανέφερε αρχικά.

Για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για «εγκυκλοπαιδική άγνοια» και εξήγησε: «Τα μέτρα μας είναι πιο γενναιόδωρα από αυτά της Ισπανίας, διότι της Ισπανίας είναι στα 30 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης. Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα με το Fuel Pass είναι στα 36 λεπτά στο λίτρο για τα 3/4 των πολιτών.

«Η αντιπολίτευση ζητεί να μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Ο ΕΦΚ στο diesel σήμερα είναι στα 41 λεπτά. Μπορούμε να τον μειώσουμε στα 33 λεπτά με βάση της Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δηλαδή μείωση 8 λεπτών του ευρώ. Εμείς δίνουμε 20 λεπτά μείωση στην αντλία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικαλούνται το ευρωπαϊκό παράδειγμα, αλλά υπάρχουν χώρες που έχουν πιο μεγάλο ΕΦΚ. Στην Ολλανδία είναι 85 λεπτά. Το μέτρο είναι πιο δίκαιο και πιο γενναιόδωρο από αυτό που κάνουν άλλες χώρες. Τα μέτρα της Ισπανίας είναι 5 δισ. ευρώ αλλά τα καύσιμα αφορά το 1,16 δισ. ευρώ, και μιλάμε για μία οικονομία που έχει 7 φορές το μέγεθος της Ελλάδας», είπε.

Για το πόσο διάστημα μπορούν να «αντέξουν» αυτά τα μέτρα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε: «Δεν πατάς το κουμπί για να κάνεις όλες σου τις κινήσεις από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να είσαι συνετός στη διαχείριση μίας κρίσης, για να μπορούμε να πούμε στους πολίτες ότι “θα είμαστε δίπλα σας σε αυτήν την κρίση”».

«Υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα κινηθούν οι τιμές της ενέργειας το επόμενο διάστημα» συνέχισε.

Αναφορικά με το αν θα ληφθούν μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι «δεν είμαστε ακόμη στις τιμές του 2022 ή του 2023. Αν δούμε να εξελίσσεται το φαινόμενο σε χειρότερες συνθήκες τότε είναι δεδομένο ότι -αν και εφόσον χρειαστεί- θα παρέμβουμε».

«Το μέτρο για το diesel είναι οριζόντιο, διότι διαχέεται σε όλη την οικονομία μέσω των μεταφορών. Θέλουμε να συγκρατήσουμε αυξήσεις και ακρίβεια. Είμαστε δημοσιονομικά συνετοί ενώ κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες. Είμαστε εντός στόχων προϋπολογισμού» κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.