Πιερρακάκης στο Eurogroup: Προτεραιότητα η προστασία των νοικοκυριών – Σε φάση κλιμάκωσης η ένταση στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης προσερχόμενος σήμερα Δευτέρα στη συνεδρίαση του Eurogroup, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει συντονισμένα εφόσον χρειαστεί, με βασική προτεραιότητα την προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ενώ απάντησε και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

«Προεδρεύω σήμερα της συνεδρίασης του Eurogroup σε μια στιγμή αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα και επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης. Και είναι αυτονόητο ότι οι σκέψεις και η προσοχή μας στρέφονται πρωτίστως προς τους ανθρώπους που επηρεάζονται άμεσα από τη σύγκρουση στην ίδια την περιοχή.

Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κρίση αυτή έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή πολιτική οικονομία και, προφανώς, και στην Ευρώπη. Κατανοούμε ότι ο ρόλος της ενέργειας στην οικονομία συνολικά είναι καθοριστικός. Βλέπουμε τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να κυριαρχούν στα διεθνή πρωτοσέλιδα. Ωστόσο, θα έλεγα ότι, παράλληλα, γνωρίζουμε πλήρως ότι οι επιπτώσεις που παρατηρούμε σε διάφορες οικονομικές μεταβλητές είναι επίσης σημαντικές» σημείωσε.

Για τα Στενά του Ορμούζ: Παρακολουθούμε τις επιπτώσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι «παρακολουθούμε τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στην περιοχή» και ότι «ο συνολικός αντίκτυπος μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός».

Ο Πρόεδρος του Eurogroup τόνισε: «Έχοντας αφενός υπόψη μας τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αφετέρου την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, η λέξη-κλειδί εδώ είναι η αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών (affordability). Επίσης να κατανοήσουμε πλήρως ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης στην Ευρώπη μπορεί να εκδηλωθούν όχι μόνο μέσω των τιμών της ενέργειας αλλά και μέσω άλλων μεταβλητών.

Το κόστος των λιπασμάτων, οι αερομεταφορές, ακόμη και οι έμμεσες επιπτώσεις στις συνθήκες χρηματοδότησης είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συνεπώς, αναγνωρίζουμε πλήρως την ευθύνη που έχουμε, καθώς και ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα, το Eurogroup έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει.

Σε γενικές γραμμές, η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, με έμφαση αφενός στην ανθεκτικότητα και αφετέρου στην ανάπτυξη, είναι το βασικό μήνυμα που έχουμε μπροστά μας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα, είχαμε ήδη προγραμματίσει να θέσουμε τη συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική σήμερα, πριν ακόμη εκδηλωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα βασικά θέματα που είχαμε κατά νου ήταν η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ότι δεν διαθέτουμε μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, όπως θα έπρεπε. Γι’ αυτό ανέφερα προηγουμένως την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ως κεντρικό στοιχείο της συζήτησης. Ταυτόχρονα, βλέπουμε να εκδηλώνεται μια κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την ίδια στιγμή τόσο τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση της κρίσης όσο και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ατζέντα μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και των οικονομικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες. Διαθέτουμε ένα σύνολο εργαλείων που είχαμε αναπτύξει στο παρελθόν, την «εργαλειοθήκη» του 2022, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε απολύτως προσηλωμένοι σε αυτήν. Αναγνωρίζουμε, όμως, ότι αυτή η εργαλειοθήκη πρέπει να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί».

Ως προς το ζήτημα της συναίνεσης των χωρών της G7 για την απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε:

«Θα δημοσιευθεί σχετικό ανακοινωθέν από τους G7. Ο καλός μου φίλος, ο Γάλλος υπουργός Roland Lescure, βρίσκεται εδώ. Η Γαλλία προεδρεύει αυτή τη στιγμή των G7. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει ένα κοινό πνεύμα ως προς το πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Κατανοούμε πλήρως ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό και ότι χρειάζεται να δράσουμε με συντονισμένο και συγκροτημένο τρόπο. Αυτό θα αποτυπωθεί και στο ανακοινωθέν».