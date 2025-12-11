Πιερρακάκης: Το παρασκήνιο της εκλογής του στην προεδρία του Eurogroup – Η εκστρατεία της Αθήνας και η σημασία της νίκης

Σε μια συμβολική δικαίωση για την Ελλάδα, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup, αντιστρέφοντας τη σελίδα από τη χώρα της κρίσης, σε χώρα στην πρωτοπορία της ευρωζώνης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 θα μείνει στην ιστορία ως μια καμπή για την ελληνική και την ευρωπαϊκή πορεία. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κέρδισε μία από τις πιο ισχυρές – έστω και άτυπες θεσμικά – θέσεις της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, σε μια συγκυρία όπου η Ευρωζώνη καλείται να απαντήσει ταυτόχρονα σε γεωπολιτικές, δημοσιονομικές και αναπτυξιακές προκλήσεις.

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη, που διανύει μόλις λίγους μήνες στο υπουργείο Οικονομικών, αποτελεί αναγνώριση της εντυπωσιακής πορείας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και στέλνει το μήνυμα ότι η μεταρρύθμιση και η αξιοπιστία ανταμείβονται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, η οποία πριν από μία δεκαετία βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους, μετατρέπεται σήμερα από «ασθενή κρίκο» σε σημείο αναφοράς και, πλέον, σε πολιτικό κέντρο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ευρωζώνης. Η θητεία του θα έχει διάρκεια δυόμισι χρόνια και αρχίζει από τις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Η επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup

Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερράκακη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ. Ο νέος Πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία διάρκειας δυόμισι ετών. Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Το παρασκήνιο

Πλούσιο ήταν το παρασκήνιο πριν από την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη. Μετά την πρώτη τυπική ψηφοφορία ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του, και έτσι ο Έλληνας τσάρος της οικονομίας εξελέγη ομοφώνως.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Νίκος Ρογκάκος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, υπήρξε πλούσιο παρασκήνιο διεργασιών, γεωπολιτικών τάσεων, πολιτικών και οικονομικών τάσεων, τόσο στην Κομισιόν όσο στο Eurogroup, και υπερίσχυσε η δημοσιονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία, η οποία έχει φύγει από ένα «μαύρο σκοτάδι» που βρισκόταν πριν από 5 χρόνια.

«Η Ευρώπη χρειαζόταν ένα θετικό παράδειγμα και το υπογράμμισε εκλέγοντας τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών στην προεδρία του Eurogroup» σχολίασε ο Νίκος Χατζηνικολάου, με τον Νίκο Ρογκάκο να προσθέτει: «Και μάλιστα εν μέσω δύσκολης οικονομικής κατάστασης σε χώρες της Ευρώπης, με την Ελλάδα να είναι ένα παράδειγμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων».

Η μάχη με τα «θηρία» και το πολιτικό βάρος της νίκης

Η εκλογή δεν ήταν αυτονόητη. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναμετρήθηκε με «θηρία» της ευρωπαϊκής σκηνής. Από τη μία πλευρά ο Βέλγος υποψήφιος, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού με πολυετή παρουσία στο Eurogroup, από την άλλη ένα μπλοκ χωρών που παραδοσιακά βλέπουν με επιφυλακτικότητα τις φιλοδοξίες του ευρωπαϊκού Νότου.

Η νίκη του Έλληνα υπουργού σε αυτό το περιβάλλον δεν είναι απλώς αριθμητική, αλλά επίσης βαθιά πολιτική και συμβολική. Ο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ προσήλθε στη συνεδρίαση της Πέμπτης με διπλή εικόνα. Ως υποψήφιος Πρόεδρος του Eurogroup και ως υπουργός μιας χώρας που βρίσκεται στο επίκεντρο της πιο ευαίσθητης συζήτησης των τελευταίων μηνών, αυτής για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, τόνισε ότι η Βελγική κυβέρνηση στηρίζει ακλόνητα την Ουκρανία αλλά δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί «απερίσκεπτους συμβιβασμούς» σε ό,τι αφορά τους νομικούς και οικονομικούς κινδύνους για τη χώρα του και για την Euroclear. Οι αναφορές του στη «σταθερότητα του ευρώ» και στην ανάγκη «να μην διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα για τους πολίτες μας» έδειχναν ότι η υποψηφιότητά του ήταν άρρηκτα δεμένη με τη βελγική γραμμή στο θέμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι συζητήσεις όμως κατά την προσέλευση των υπουργών φανέρωσαν ότι ένα μεγάλο τμήμα της ευρωζώνης έβλεπε διαφορετικά το διακύβευμα. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπεϊλ, δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι η Γερμανία, σε συντονισμό με την Καγκελαρία, θα στηρίξει τον Έλληνα συνάδελφό του για την προεδρία του Eurogroup, στέλνοντας ισχυρό σήμα υπέρ της ελληνικής υποψηφιότητας και αποδυναμώνοντας τη δυναμική της βελγικής πλευράς. Το μήνυμα του Βερολίνου ήταν σαφές. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν Πρόεδρο που θα εργαστεί για «πρακτικές λύσεις» στην υπόθεση της Ουκρανίας και για μια εμβάθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης. Όχι έναν υποψήφιο που φέρει πάνω του το βάρος μιας νομικής αντιπαράθεσης με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, υπουργοί από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Φινλανδία και η Ολλανδία, στις δηλώσεις τους προσερχόμενοι, προέβαλαν την ανάγκη για έναν «ενωτικό» πρόεδρο που θα εξασφαλίσει ευρεία στήριξη και θα οδηγήσει το Eurogroup στην «επόμενη φάση» εμβάθυνσης, επιμένοντας ότι η διαμάχη για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να συνδεθεί με την εκλογή.

Ο Ιρλανδός υπουργός Σάιμον Χάρις, στο ντεμπούτο του στο Eurogroup, μάλιστα επισήμανε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κερδίσει έτσι κι αλλιώς την προεδρία, ότι υπάρχουν «δύο εξαιρετικοί υποψήφιοι», αλλά υπενθύμισε τη σημασία του να διατηρηθεί η ενότητα στην υπόθεση της Ουκρανίας, στέλνοντας έμμεσα το μήνυμα ότι η υποψηφιότητα που δεν φορτίζει το κλίμα έχει πλεονέκτημα.

Η εκλογή Πιερρακάκη ως σύμβολο επιστροφής

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη λειτουργεί αδιαμφισβήτητα ως ισχυρός συμβολισμός. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο υπουργός μιας χώρας που βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας, υπέστη τρία μνημόνια και άρχισε να ταυτίζεται με τη λέξη «κρίση», αναλαμβάνει τώρα την προεδρία του οργάνου που διαχειρίστηκε αυτές τις κρίσεις. Διεθνή μέσα, όπως το Bloomberg και ευρωπαϊκές εφημερίδες, είχαν ήδη τις προηγούμενες ημέρες περιγράψει την κούρσα για την προεδρία του Eurogroup ως «τεστ υψηλού συμβολισμού» για την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι μια ενδεχόμενη εκλογή του Έλληνα υπουργού θα σήμαινε την «εντυπωσιακή επιστροφή» της χώρας από την απομόνωση στο κέντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής ισχύος.

Στο βιογραφικό του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν εμφανίζεται ως κλασικός τεχνοκράτης υπουργός Οικονομικών, αλλά ως πολιτικός με ισχυρό αποτύπωμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη, συνδέθηκε με την πλατφόρμα gov.gr, την ψηφιοποίηση κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών και τον σχεδιασμό του ψηφιακού συστήματος εμβολιασμού κατά της COVID-19.

Αργότερα, στο υπουργείο Παιδείας, ταυτίστηκε με τον μεταρρυθμιστικό νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και παρεμβάσεις στην εκπαίδευση. Η μετακίνηση του στο οικονομικό επιτελείο την άνοιξη του 2025 παρουσιάστηκε εξαρχής ως πολιτική επιλογή που στόχευε σε έναν πιο «πολιτικό» υπουργό Οικονομικών, ικανό να συνομιλεί με τους ομολόγους του σε γλώσσα μεταρρυθμίσεων, ανταγωνιστικότητας και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

Η εκλογή του δείχνει πως η στρατηγική αυτή απέδωσε. Πηγές στις Βρυξέλλες σχολιάζουν ότι οι εταίροι είδαν στον Πιερρακάκη όχι μόνο τον εκπρόσωπο μιας χώρας που έχει γυρίσει σελίδα, αλλά και έναν πολιτικό που μπορεί να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα στην τεχνοκρατική γλώσσα των αριθμών και τις πολιτικές προτεραιότητες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Πώς στήθηκε η εκστρατεία της Αθήνας

Πίσω από τη νίκη κρύβεται μια προσεκτικά μελετημένη και μεθοδικά εκτελεσμένη εκστρατεία, στην οποία πρωταγωνίστησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε την προεδρία του Eurogroup ως στρατηγικό στόχο για την Ελλάδα, όχι απλώς ως προσωπική δικαίωση για έναν υπουργό του. Με συνεχείς επαφές με ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τηλεφωνικές επικοινωνίες με ομολόγους του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων καναλιών, διαμόρφωσε ένα πλαίσιο όπου η ελληνική υποψηφιότητα παρουσιάστηκε ως η επιλογή που υπηρετεί την «ευρωπαϊκή αφήγηση» της ανάκαμψης και της ενότητας.

Καθοριστικός κρίκος σε αυτή την αλυσίδα υπήρξε ο βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου, σύμβουλος του πρωθυπουργού για τα ευρωπαϊκά θέματα. Με βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών ισορροπιών και στενές σχέσεις με κομβικά κέντρα λήψης αποφάσεων μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Τ. Χατζηβασιλείου ήταν ο άνθρωπος που έτρεξε μεγάλο μέρος του «σκληρού» πολιτικού lobbying.

Μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης γινόταν έντονος συντονισμός με ομολόγους σε κρίσιμα ευρωπαϊκά κέντρα, καλλιέργεια συμμαχιών, απορρόφηση αντιστάσεων, ειδικά σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που μέχρι πρόσφατα έβλεπαν με σκεπτικισμό το ελληνικό εγχείρημα.

Σε αυτήν τη διαδικασία, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Ιωάννης Βράιλας, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο, διατηρώντας τις επαφές σε τεχνοκρατικό επίπεδο και εξασφαλίζοντας ότι το ελληνικό αίτημα θα φτάσει σταθερά και σε κατάλληλη μορφή στα γραφεία των υπουργών και των αναπληρωτών τους στις Βρυξέλλες.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο Χατζηβασιλείου διατήρησαν αισιοδοξία από την πρώτη στιγμή, ακόμη και όταν το βελγικό στρατόπεδο επιχειρούσε να κεφαλαιοποιήσει τη γεωπολιτική θέση της χώρας του και τον ρόλο της Euroclear στη διαχείριση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Το γεγονός ότι, στο τελικό στάδιο, βαριές χώρες της ευρωζώνης όπως η Γερμανία δήλωσαν δημόσια τη στήριξή τους στον Πιερρακάκη αποτελεί ένδειξη ότι το ελληνικό επιχείρημα έπεισε, και ότι η εικόνα της Ελλάδας ως υπεύθυνου, μεταρρυθμιστικού παίκτη έχει παγιωθεί.

Τι σημαίνει η προεδρία του Eurogroup και πού παρεμβαίνει ο Πιερρακάκης

Ο ρόλος του Προέδρου του Eurogroup, αν και θεσμικά παραμένει άτυπος, είναι κομβικός για τη λειτουργία της οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τους υπουργούς Οικονομικών των χωρών του ευρώ, με θητεία δυόμισι ετών, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Οι βασικές του αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

Τη σύγκληση και προεδρία των συνεδριάσεων του Eurogroup. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ατζέντα, οργανώνει τις συζητήσεις, επιδιώκει συμβιβασμούς και παράγει τα τελικά συμπεράσματα. Στον χώρο αυτό, όπου συχνά λαμβάνονται οι πιο κρίσιμες αποφάσεις για τις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές, ο Πρόεδρος λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και «ενορχηστρωτής» ανάμεσα σε Βορρά και Νότο, «σκληρούς» και «χαλαρούς», παλιές και νέες ισορροπίες.

Τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών της ευρωζώνης. Μέσα από τις συζητήσεις για τους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών, την εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, τις μεταρρυθμίσεις και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο προσανατολίζεται συνολικά η οικονομική πολιτική της ευρωζώνης.

Την εκπροσώπηση της ευρωζώνης προς τα έξω. Ο Πρόεδρος του Eurogroup εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης σε διεθνή fora, όπως οι συνόδοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι συναντήσεις της G7 σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, και σε επαφές με την Παγκόσμια Τράπεζα. Σε αυτές τις σκηνές, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα εμφανίζεται ως «η φωνή» της ευρωζώνης, προβάλλοντας την κοινή γραμμή των χωρών του ευρώ.

Την προετοιμασία των Συνόδων Κορυφής του ευρώ (Euro Summit). Όταν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ευρωζώνης συνεδριάζουν σε σύνθεση «κορυφής του ευρώ», ο Πρόεδρος του Eurogroup έχει κεντρικό ρόλο στην προετοιμασία της ατζέντας και στον συντονισμό των μηνυμάτων μεταξύ υπουργών Οικονομικών και ηγετών.

Τον θεσμικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος του Eurogroup συμμετέχει τακτικά σε «οικονομικούς διαλόγους» με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες και απαντώντας σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών. Παρότι η λογοδοσία αυτή δεν είναι πλήρως δεσμευτική, η πολιτική της βαρύτητα είναι σημαντική, καθώς φέρνει τις αποφάσεις του Eurogroup σε δημόσιο ευρωπαϊκό έλεγχο.

Το χαρτοφυλάκιο προκλήσεων που βρίσκει μπροστά του ο νέος Πρόεδρος είναι ιδιαίτερα βαρύ. Η οριστική μορφή του μηχανισμού δανείου αποζημιώσεων για την Ουκρανία με αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων, ώστε οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις να επενδύονται εντός ΕΕ. Η προώθηση του ψηφιακού ευρώ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως εργαλείου στρατηγικής αυτονομίας. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, με αξιοποίηση των προτάσεων Ντράγκι και Λέττα για τις επενδύσεις, τη βιομηχανική πολιτική και τις πράσινες τεχνολογίες. Η παράλληλη θωράκιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, σε μια περίοδο αυξημένων επιτοκίων και υψηλού δημόσιου χρέους σε πολλές χώρες.

Σε όλα αυτά, η ελληνική προεδρία του Eurogroup θα δοκιμάσει όχι μόνο τις ικανότητες του Κυριάκου Πιερρακάκη, αλλά και την αξιοπιστία της ελληνικής αφήγησης περί «success story» μετά την κρίση.

Πιερρακάκης: Συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη «για να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις πρώτες του δηλώσεις ως πρόεδρος του Eurogroup, διαβεβαίωσε ότι τα επόμενα χρόνια θα εργαστεί για να διατηρήσει το Eurogroup «ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού, εστιάζοντας στο κοινό μας νόμισμα, τα κοινά μας οικονομικά συμφέροντα και το ευρωπαϊκό εγχείρημα που βασίζεται στις βασικές αξίες της Ένωσης».

Όπως είπε από τη συμμετοχή του στις πρόσφατες ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις προκύπτουν «δύο κρίσιμα μαθήματα» για το μέλλον της Ένωσης. Το πρώτο μάθημα, είναι ότι «οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη και μέσα στις οποίες μεγάλωσαν γενιές Ευρωπαίων, οι διακρίσεις μεταξύ βορρά και νότου, ανατολής και δύσης, οι λεγόμενοι φειδωλοί και οι λεγόμενοι σπάταλοι, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο πολύ κοινές. Είναι πολύ παρόμοιες. Είναι κοινές αμυντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε κοινές προκλήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει επίσης να είναι κοινές». Το δεύτερο μάθημα αφορά την έκθεση Ντράγκι, με τον Κ. Πιερρακάκη να υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη «γνωρίζει τι πρέπει να κάνει» και πως η νέα στρατηγική της πρέπει να γίνει «συνώνυμο αποτελεσματικότητας, συνεργασίας και ταχύτητας».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, σημείωσε ότι πριν από δέκα χρόνια η συζήτηση στις Βρυξέλλες αφορούσε το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, όμως «η Ελλάδα άντεξε», κάτι που, όπως είπε, αποτελεί απόδειξη της δύναμης της κοινωνίας, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της προσπάθειας των τελευταίων ετών, αλλά και της «μεταρρυθμιστικής νοοτροπίας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να φέρει μεταρρυθμίσεις και αλλαγές». Πρόσθεσε ότι «αυτό το μάθημα δεν είναι μόνο εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό».

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup ευχαρίστησε τους υπουργούς Οικονομικών για την εμπιστοσύνη τους και απέδωσε φόρο τιμής στον απερχόμενο πρόεδρο Πασκάλ Ντόναχιου, καθώς και στον Βέλγο συνυποψήφιό του, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ. Διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του «με ευθύνη, ταπεινότητα και αποφασιστικότητα» και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη «για να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής εμπιστοσύνης στην Ευρώπη, η οποία είναι έτοιμη και ανθεκτική στο μέλλον».



Μητσοτάκης: «Ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται»

Για «ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα», αλλά και για «την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας» έκανε λόγο σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την εκλογή του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει πως η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται «ακριβώς μία δεκαετία από τότε, που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν από την έξοδο από το ευρώ» και υπογραμμίζει: «Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες».

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «η εκλογή του υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».