Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα: Οι πρώτες αντιδράσεις της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και των Πρατηριούχων

«Τα σούπερ μάρκετ βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, τόσο διαχρονικά όσο και σε έκτακτες περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας» αναφέρει η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, με αφορμή τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Ωστόσο, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΜΕΚ), η οποία κάνει λόγο για «προκλητική και ανήθικη η επιβολή πλαφόν στα καύσιμα».

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Σταθερά στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών

Με αφορμή τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση πιθανών ανατιμήσεων λόγω των διεθνών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) και τα 19 μέλη της επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πως «βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, τόσο διαχρονικά όσο και σε έκτακτες περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, συγκρατώντας τις τιμές προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών».

«Η εμπειρία των τελευταίων ετών και τα γρήγορα αντανακλαστικά του κλάδου σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων και οικονομικών πιέσεων, δείχνουν πως ανεξάρτητα από την επιβολή οριζόντιων μέτρων από την πολιτεία, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν καθημερινά με διαφάνεια, υπευθυνότητα, φροντίδα και σεβασμό απέναντι στους εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές που εξυπηρετούν σε κάθε μεριά της χώρας» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,29% το 2025, παρά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

«Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες-καταναλωτές» σημειώνεται.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις θα συνεχίσει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «να συμμετέχει ενεργά σε έναν ανοιχτό και τεκμηριωμένο διάλογο με την πολιτεία, με στόχο την υιοθέτηση παρεμβάσεων που ενισχύουν ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και διαφυλάσσουν στην πράξη την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας».

ΠΟΠΕΚ: Προκλητική και ανήθικη η επιβολή πλαφόν στα καύσιμα

«Μετά τα τελευταία δημοσιεύματα για την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, από την πλευρά της κυβέρνησης, αισθανόμαστε την ανάγκη να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για τη στοχευμένη καθοδήγηση της κοινής γνώμης κατά των πρατηριούχων.

Η λογική του «κοινωνικού κράτους» το οποίο αντί να δείξει την ύπαρξη του και να βοηθήσει από την πλευρά του τους καταναλωτές, σε αυτή την άσχημη οικονομική συγκυρία, κοιτά να προστατεύσει τα υπέρογκα από τα καύσιμα έσοδα του και μάλιστα να τα αυξήσει (μιας και όσο αυξάνεται η τιμή αυξάνεται και ο ΦΠΑ) και ταυτόχρονα στρέφει την προσοχή των πολιτών στους πρατηριούχους, κίνηση που ερμηνεύεται τουλάχιστον προκλητική και ανήθικη.

Δεν γίνεται το κράτος που με ΕΦΚ 0,70 €/λίτρο στη βενζίνη +0,40 € ΦΠΑ (24% επί της συνολικής καθαρής αξίας του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ), σύνολο εσόδου 1,10 € για κάθε λίτρο καυσίμου, αντί να δείξει έμπρακτα τη στήριξη του στους πολίτες μέσω της μείωσης των φόρων και του ΦΠΑ, τιμωρεί τους πρατηριούχους που συγκρατούν τις τιμές και όπως φαίνεται και από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν ανεβάσει κατά πολύ λιγότερο τις λιανικές τιμές τους σε σχέση με τις αυξημένες τιμές που προμηθεύονται από τα διυλιστήρια.

Οι πρατηριούχοι συκοφατούνται αναίτια και αδικαιολόγητά ότι αισχροκερδούν χωρίς όμως ποτέ κάποιος να το αποδείξει και για αυτό ευθέως ρωτάμε πόσο τελικά είναι το ποσό της αισχροκέρδειας για το οποίο λοιδορείται ο κλάδος;

Σήμερα το κράτος εισπράττει παραπάνω ΦΠΑ από την αρχή του έτους από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου 85,00 ευρώ το κυβικό (8.5 λεπτά ανά λίτρο) και εποφθαλμιά ενδεχομένως τα δύο τρία λεπτά του πρατηριούχου, που είναι η επιβίωση του.

Ποιος λοιπόν κάνει αισχροκέρδεια, ο πρατηριούχος που κερδίζει μερικά cents το λίτρο και έχει επενδύσει τεράστια ποσά για την επιχείρηση του ή το κράτος που ενώ οι πολίτες στενάζουν από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους και μάλιστα να τους αυξάνει; Η κοροϊδία του κόσμου πρέπει να σταματήσει. Οι πολίτες δεν είναι ανίδεοι ώστε να παίζουν κάποιοι το επικοινωνιακό παιχνίδι αισχροκερδώντας μέσω του λαϊκισμού!

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σοβαρά κράτη που έμπρακτα ήθελαν να στηρίξουν τους πολίτες στις περιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, το έκαναν μειώνοντας τον ΕΦΚ για ένα συγκεκριμένο διάστημα καθώς και τον ΦΠΑ, εωσότου οι τιμές επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα…. Σε αυτά τα κράτη ήταν η Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Κύπρος και σήμερα είναι Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ιταλία, και… η Τουρκία! Εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα…

Αντί λοιπόν για το λαϊκισμό, αλλάξτε τροχιά και στηρίξτε έμπρακτα τους πολίτες μέσα στους οποίους είναι και οι επαγγελματίες πρατηριούχοι με πολιτικές πραγματικά κοινωνικού κράτους.

Μείωση άμεσα στον ΕΦΚ και στον ΦΠΑ των καυσίμων!» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.