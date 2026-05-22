Ποια παιδιά και πότε θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στο τέλος του επόμενου μήνα θα υπάρξει έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, που θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με εισοδηματικά κριτήρια. Ενίσχυση, που καταβάλλεται χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και το εισόδημα, καλύπτοντας περίπου το 80% των παιδιών.

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα

Έτσι, ένας άγαμος με ένα παιδί και εισόδημα έως 39.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα έως 44.000 ευρώ 300 ευρώ, με τρία παιδιά και εισόδημα έως 49.000 ευρώ 450 ευρώ, ενώ για τέσσερα, πέντε και έξι ή περισσότερα παιδιά η ενίσχυση φτάνει αντίστοιχα τα 600, 750 και τουλάχιστον 900 ευρώ, με ανώτατα εισοδηματικά όρια έως 64.000 ευρώ.

Για τα έγγαμα νοικοκυριά, το όριο ξεκινά από 40.000 ευρώ για ένα παιδί (150 ευρώ ενίσχυση), ανεβαίνει στα 45.000 ευρώ για δύο παιδιά (300 ευρώ), στα 50.000 ευρώ για τρία παιδιά (450 ευρώ), στα 55.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά (600 ευρώ), στα 60.000 ευρώ για πέντε παιδιά (750 ευρώ) και φτάνει τα 65.000 ευρώ για έξι ή περισσότερα παιδιά (900 ευρώ και άνω). Συνολικά, δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά από σύνολο 1,2 εκατομμυρίων, με 3,3 εκατομμύρια μέλη.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025, χωρίς αίτηση, ενώ απαραίτητη είναι η δήλωση IBAN στην ΑΑΔΕ. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ.