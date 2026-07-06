Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα από τον Σεπτέμβριο – Τι θα περιλαμβάνει η «εθνική συμφωνία» κατά της ακρίβειας

Μεγάλες μειώσεις στις τιμές συγκεκριμένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, θα περιλαμβάνει η λίστα με τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα από τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της «εθνικής συμφωνίας» κατά της ακρίβειας ανάμεσα στην κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το επικρατέστερο σχέδιο που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση με τις μειώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 10% στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Όπως αποκαλύπτουν γνώστες του θέματος στόχος είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών έτσι ώστε οι μειώσεις των τιμών να γίνουν άμεσα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Να μπορούν τα νοικοκυριά να γεμίζουν πολύ φθηνότερα το καθημερινό τους καλάθι.

Η λίστα με τις μειώσεις

Προς αυτή την κατεύθυνση στην λίστα θα περιλαμβάνονται κυρίως τρόφιμα όπως γάλα, ζυμαρικά, αλεύρι, βρεφικά είδη ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτι, λαχανικά, τυριά, αναψυκτικά, χυμοί, κατεψυγμένα προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, απορρυπαντικά, και αρκετά ακόμη που καθημερινά επιλέγονται από τους καταναλωτές. Στόχος δεν είναι να υπάρξουν μειώσεις σε προϊόντα τα οποία δεν έχουν μεγάλη ζήτηση.

Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι εκείνα τα προϊόντα τα οποία προτιμούν οι καταναλωτές συγκεντρώνοντας μεγάλα μερίδια αγοράς. Σε αυτά τα προϊόντα θα γίνουν και οι μειώσεις των τιμών αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο. Οι μειώσεις, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες θα ξεπερνούν στην πλειονότητα των προϊόντων το 10% και δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν και το 20%. «Εάν οι καταναλωτές δεν νιώσουν ουσιαστικά τις μειώσεις των τιμών στην τσέπη τους και για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε η πρωτοβουλία θα έχει αποτύχει» τονίζει υψηλόβαθμο στέλεχος του λιανεμπορίου. Και προσθέτει χαρακτηριστικά ότι η λίστα με τις μειωμένες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνει «λίγα προϊόντα και καλά».

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες μία ακόμη ουσιαστική απόφαση που πρέπει να ληφθεί είναι η χρονική διάρκεια της πρωτοβουλίας. Σε αυτό το θέμα φαίνεται τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα, καθώς οι περισσότεροι συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι μειωμένες τιμές μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων, οπότε και αυξάνεται σημαντικά η ζήτηση για τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά. Εξάλλου μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά ο πληθωρισμός με τις επιπτώσεις της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, να έχουν εξαλειφθεί.

Βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ ωστόσο επικεντρώνονται στον Σεπτέμβριο καθώς είναι ένας μήνας όπου ξεκινούν τα σχολεία και τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, θα υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία κυρίων στην αγορά, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.

Αντιδράσεις της αγοράς

«Η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ελέγχους και σε πρόστιμα, ούτε και σε κρατικές παρεμβάσεις με πλαφόν. Απαιτείται μια ευρύτερη «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» μεταξύ Πολιτείας, προμηθευτών, βιομηχανίας, εμπορίου και λιανεμπορίου, με κοινό στόχο τη συγκράτηση των τιμών και την προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών» σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης.

Και προσθέτει: «Σε μια περίοδο που το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να πιέζεται, οφείλουμε να περιορίσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τα περιθώρια κέρδους, όπου αυτό είναι εφικτό και να «προεξοφλήσουμε» τη μείωση του κόστους αντικατάστασης στις τελικές τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης προς όφελος όλων».