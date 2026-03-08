Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές εντός του 24ώρου – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στη διάρκεια του 24ώρου, που φτάνουν έως και τα 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφονται κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής των δυναμικών (“πορτοκαλί”) τιμολογίων για τον επιχειρηματικό κλάδο.

Το εύρος των διακυμάνσεων αναδεικνύει τη σημασία της διαχείρισης φορτίων: οι επιχειρήσεις που μπορούν να μεταφέρουν τη λειτουργία τους σε ώρες χαμηλού ή μηδενικού κόστους, αποφεύγοντας τις περιόδους αιχμής, εξασφαλίζουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μεγαλύτερο όφελος.

Αντιστρόφως, η έλλειψη ευελιξίας στη μεταφορά φορτίων μετατρέπει το “πορτοκαλί” τιμολόγιο σε οικονομική παγίδα. Η μετάβαση σε αυτό το μοντέλο κρίνεται συμφέρουσα μόνο υπό μία προϋπόθεση: το ισοζύγιο πρέπει να είναι θετικό, με το όφελος που προκύπτει από τις ώρες χαμηλής χρέωσης να υπερκαλύπτει τις υψηλότερες χρεώσεις των περιόδων αιχμής.

Τι ισχύει για τα νοικοκυριά

Τα ίδια ισχύουν και για τα νοικοκυριά, για τα οποία η δυναμική τιμολόγηση – σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο – θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου. Πάντως, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα σταθερά (“μπλε”) τιμολόγια εξακολουθούν να προσελκύουν το ενδιαφέρον της πλειονότητας των καταναλωτών, ιδίως αυτήν την περίοδο που η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί και οι διεθνείς τιμές των ενεργειακών προϊόντων αυξάνονται.

Η είσοδος στον κόσμο της δυναμικής τιμολόγησης προϋποθέτει την ύπαρξη έξυπνου μετρητή, ο οποίος επιτρέπει την καταγραφή της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση έχει ήδη ολοκληρωθεί σε 1,4 εκατομμύρια παροχές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις).

Σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο, η Τελική Τιμή Προμήθειας για τα δυναμικά τιμολόγια ανά ώρα της επόμενης ημέρας ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας. Αυτό το χρονικό περιθώριο είναι κρίσιμο, καθώς δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να σχεδιάζουν το πλάνο παραγωγής τους και να προσαρμόζουν έγκαιρα τις καταναλώσεις τους.

Επιπλέον, ως προς την έγκαιρη ενημέρωση, οι Προμηθευτές θα ειδοποιούν με ALERT το αργότερο μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας τους πελάτες τους, μέσω μηνύματος SMS ή/και Viber σε περίπτωση επικείμενης αύξησης για κάποιο διάστημα της επόμενης ημέρας της Τελικής Τιμής Προμήθειας υψηλότερα από τα 180€/MWh για οποιαδήποτε ώρα της (επόμενης) ημέρας κατανάλωσης.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του Δημήτρη Τσιγκούνη στο Λεωνίδιο Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι βανδάλισαν γλυπτό στην πλατεία Αριστοτέλους – ΦΩΤΟ Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ – Τουλάχιστον 5 τραυματίες στο Τελ Αβίβ από θραύσματα πυραύλου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ Αραγτσί στο NBC: «Το Ιράν επιδιώκει οριστικό τερματισμό του πολέμου, όχι εκεχειρία – Αυτό που κάνουμε είναι πράξεις αυτοάμυνας»

Τα παραδείγματα που επεξεργάστηκε το ΥΠΕΝ

Εμπορικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 65% τις ώρες 8:00-17:00: η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 98€/MWh αντί 108,6 €/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 10% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

Βιομηχανικός πελάτης που κατά το Α΄εξάμηνο 2025, κατανάλωσε το 80% τις ώρες 8:00-17:00: η τελική τιμή του θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 89€/MWh αντί 108,6 €/MWh που ήταν η μέση τιμή της χονδρικής κατά τις ώρες αυτές. Επομένως, το όφελος του πελάτη θα ήταν τουλάχιστον 18% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

Δυναμικά τιμολόγια για επιχειρήσεις έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής η ΔΕΗ (https://www.dei.gr/el/gia-tin-epixeirisi/revma/epaggelmaties-epixeiriseis/mybusiness-dynamic/), η Protergia (https://www.protergia.gr/epixeirhsh/epaggelmatiko-reuma/protergia-epaggelmatiko-2-dynamic-one/), ο Ήρων (https://heron.gr/energy/electricity/epixeirisi/happy-hour-business/) και η ΖeniΘ (https://zenith.gr/el/services-for-the-business/electricity/power-business-flow/).