Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Σήμερα η πρεμιέρα – Ποιους αφορά και τι πρέπει να γνωρίζετε

Από σήμερα 1η Φεβρουαρίου αρχίζει η εφαρμογή του νέου «πορτοκαλί» τιμολογίου ρεύματος για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, όπως υπενθυμίζει με ανάρτηση του στο facebook ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Το δυναμικό, πορτοκαλί τιμολόγιο όπως αναφέρει, ενισχύει το εύρος επιλογών των καταναλωτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά» σημειώνει.

Και προσθέτει πως « δέσμευση της Κυβέρνησης για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή. Με μια απλή αίτηση στον πάροχο ρεύματος και την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν στο πορτοκαλί τιμολόγιο και να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ. Και από 1ης Απριλίου 2026 θα ξεκινήσει το δυναμικό τιμολόγιο για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις».

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι καταναλωτές που θα επιλέξουν τα πορτοκαλί τιμολόγια θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: