Προγράμματα Διακοπών, Κοινωνικού Τουρισμού και Πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση

Αύριο, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.

Οι επιχειρήσεις (καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπωλεία-εκδοτικοί οίκοι και θέατρα) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές (για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, το εκδρομικό πρόγραμμα, το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων) ή κάνοντας χρήση των κατάλληλων εντύπων (για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου), που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (εδώ)

Υπενθυμίζεται ότι φέτος, ειδικά για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα και έως 11 απλές λούσεις δωρεάν, σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του Οργανισμού μας.

Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Έβρο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα από 4 Ιουνίου 2026 έως και 28 Φεβρουαρίου 2027.

Η έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων της επόμενης περιόδου (2027-2028) προγραμματίζεται να ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, τον Απρίλιο 2027.

Τι ισχύει για τις αιτήσεις στα ΚΕΠ

Επίσης επισημαίνεται πως αύριο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τα προγράμματα της Αγροτικής, τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, διακοπών και εκδρομών, δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου και βιβλίων.

Όσον αφορά όμως το Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα διευκρινίζεται πως οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως αύριο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Για το 2026 υλοποιούνται:

: 6 ημέρες διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) σε 23.702 δικαιούχους. Η διάρκεια ισχύος είναι Οι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, δικαιούνται μέχρι 13 ημέρες – 12 διανυκτερεύσεις. ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 6 ημέρες διακοπών και 5 απλές λούσεις σε 2.513 δικαιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του προγράμματος και των σχετικών καταλυμάτων από 4 Ιουνίου 2026 έως και 28 Φεβρουαρίου 2027.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος ιαματικού τουρισμού που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου δικαιούνται παράλληλα με τις δεκατρείς (13) ημέρες – δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις, δωρεάν έως 11 απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες ιαματικές πηγές και υδροθεραπευτηρία της χώρας των ανωτέρω Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.

Σημείωση: Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού που θα επιλέξουν προορισμούς στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου χωρίς παροχή πρωινού, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μέχρι και 16 ημερών για 1.200 παιδιά δικαιούχων της Αγροτικής Εστίας.

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ισχύει από 15-6-2026 έως :

α) 31/8/2026 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από την κατασκήνωση) για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και

β) 10/09/2026 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από την κατασκήνωση) για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω και εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ήμερων εκδρομών σε 4.900 δικαιούχους με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος αυτού από 4 Ιουνίου 2026 έως και 28 Φεβρουαρίου 2027.

Χρηματικά βοηθήματα – βραβεία σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Ειδικότερα, σε 2.300 μητέρες ή μονογονείς πατέρες τριών τέκνων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθ. 7515/7-4-2026 Υ.Α. (ΦΕΚ 2326/Β/24-42026) και 600 μητέρες ή μονογονείς πατέρες τεσσάρων και άνω τέκνων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις,

Η παροχή χρηματικών βοηθημάτων – βραβείων ανέρχεται σε 700 ευρώ (τρίτεκνοι) και 1.000 ευρώ (πολύτεκνοι).

Χρηματικά βραβεία-Υποτροφίες σε 2.106 επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για πρώτη φορά το έτος 2026 σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, ποσού 1.000€, τέκνα αγροτών – δικαιούχων ΛΑΕ με άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα.

Κλήρωση

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υπερβαίνει τον αριθμό των ωφελουμένων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση. Η κατανομή των δικαιούχων πραγματοποιείται αναλογικά σε όλες τις περιοχές της χώρας, δίνοντας προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.