Προς μονιμοποίηση το έκτακτο επίδομα τέκνων των 150 ευρώ

Μόνιμο χαρακτήρα, από το 2027, εξετάζεται να λάβει το φετινό έκτακτο επίδομα τέκνων των 150 ευρώ (ανά τέκνο) το οποίο αναμένεται να καταβληθεί για πρώτη φορά τις αμέσως επόμενες μέρες.

Πιο συγκεκριμένα, πηγές του powergame.gr από το οικονομικό επιτελείο αναφέρουν πως -εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες- το εν λόγω επίδομα θα μπορούσε να μονιμοποιηθεί (παράλληλα με το τακτικό επίδομα τέκνων), αποτελώντας κάτι αντίστοιχο -με στόχο, όμως, τη στήριξη των οικογενειών- με την επιστροφή ενοικίου, η οποία καταβάλλεται παράλληλα με το επίδομα στέγασης (αν και με διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια).

Εξάλλου, όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη της οδού Νίκης, εδώ και αρκετά χρόνια και συγκεκριμένα, από την περίοδο της πανδημίας και έπειτα, κάθε χρόνο οι δικαιούχοι του τακτικού επιδόματος τέκνων λαμβάνουν μία ορισμένη έκτακτη προσαύξηση τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος.



Εκείνο που τίθεται πλέον στο τραπέζι είναι το εξής ενδεχόμενο: Ο άτυπα «μόνιμος» χαρακτήρας της προσαύξησης του επιδόματος τέκνων, δηλαδή του Α21 (μέχρι και το 2025) και (φέτος) το νέο έκτακτο επίδομα τέκνων 150 ευρώ (οριζόντια σε όλες τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα και, μάλιστα, με αυξημένα σε σχέση με το Α21 εισοδηματικά κριτήρια θα μπορούσε να μετατραπεί σε μία μόνιμη – εφάπαξ ενίσχυση στις οικογένειες παράλληλα με το τακτικό επίδομα τέκνων (το οποίο καταβάλλεται κάθε δυο μήνες).

Το σκεπτικό πίσω από τα σενάριο του μόνιμου εφάπαξ επίδομα τέκνων

Δηλαδή θα μπορούσε να θεσπιστεί ένα μόνιμο εφάπαξ επίδομα τέκνων για οικογένειες με εισόδημα έως 40.000 ευρώ (με προσαύξηση του ορίου εισοδήματος κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο), το οποίο θα καταβάλλεται μία φορά το χρόνο (όπως θα συμβεί στις επόμενες μέρες), παράλληλα με το τακτικό επίδομα τέκνων το οποίο καταβάλλεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις κάθε χρόνο.

Εξάλλου, δεν είναι η μόνη ενίσχυση τέτοιου, διπλού τύπου, που να αφορά μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Κάτι ανάλογο γίνεται και με όσους ζουν στο «ενοίκιο» και λαμβάνουν και, μάλιστα, με διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια, δύο ενισχύσεις: Το επίδομα στέγασης και την επιστροφή ενοικίου.

Υπενθυμίζεται πως παράλληλα με το μηνιαίο επίδομα στέγασης (το οποίο καταβάλλεται με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια) δίδεται από πέρσι και η επιστροφή ενοικίου, εφάπαξ μία φορά το χρόνο, κάθε Νοέμβριο με πιο διευρυμένα, δηλαδή πιο υψηλά εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με εκείνα που ισχύουν με για το επίδομα στέγασης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η αίσθηση που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι πως οι εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις προς τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δίδουν ένα πιο σαφές αποτύπωμα ενίσχυσης προς τους ίδιους από μία πολύ μικρή αύξηση σε μηναίο ή διμηνιαίο επίπεδο.

Αυτό συνέβη με την επιστροφή ενοικίου (στο πεδίο της στήριξης της στέγης) και με το ίδιο μοντέλο θα μπορούσε, εφόσον «περπατήσει» αυτό το σενάριο, να αναπτυχθεί παραπέρα η πολιτική εισοδηματικής ενίσχυσης των οικογενειών με ανήλικα τέκνα.



Πηγή: powergame.gr













