Προσυμπληρωμένες δηλώσεις: Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι – Αναλυτικός οδηγός

α) Αν υπάρξει μεταβολή πριν από την υποβολή της δήλωσης, είτε από τον ίδιο τον φορολογούμενο είτε μέσω της εσωτερικής διαδικασίας της υπηρεσίας και ο φορολογούμενος συμφωνεί με τη μεταβολή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια, καθώς θα ληφθούν υπ’ όψιν τα επικαιροποιημένα στοιχεία κατά τον υπολογισμό του φόρου.

β) Αν υπάρξει μεταβολή μετά την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, εφόσον την αποδέχεται. Σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τα νέα στοιχεία, συνιστάται η επικοινωνία με φοροτεχνικό ή λογιστή, ώστε να αξιολογηθούν οι διαθέσιμες επιλογές και να αποφευχθούν μελλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Ιδιαίτερη επιμέλεια

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να προχωρήσουν σε αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων που εμφανίζονται στην προσυμπληρωμένη δήλωση, καθώς, σύμφωνα με την εμπειρία προηγούμενων ετών, έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις ελλιπών ή λανθασμένων καταχωρίσεων. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις στα στοιχεία μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό ποσό φόρου ή το ύψος της επιστροφής.

Πρώτο βήμα αποτελεί η επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη εξαρτώμενων μελών, καθώς και τυχόν μεταβολές που σημειώθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος (γάμος, διαζύγιο, γέννηση τέκνου κ.λπ.). Λανθασμένη καταχώριση των στοιχείων αυτών ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια φορολογικών ελαφρύνσεων ή επιδομάτων.

Στη συνέχεια, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο των εισοδημάτων που εμφανίζονται, καθώς είναι πιθανό να μην έχουν καταγραφεί όλα τα ποσά. Για παράδειγμα, εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, περιστασιακή εργασία, αμοιβές από ελεύθερο επάγγελμα, αγροτικά εισοδήματα ή εισοδήματα από το εξωτερικό μπορεί να μην εμφανίζονται αυτόματα και να πρέπει να συμπληρωθούν χειροκίνητα. Η παράλειψη δήλωσης εισοδήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόστιμα ή σε πρόσθετους φόρους σε μεταγενέστερο έλεγχο.

Εξίσου σημαντική είναι η ορθότητα των στοιχείων που αφορούν παρακρατηθέντες φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Τυχόν λάθος καταχώριση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο φόρο ή σε μειωμένη επιστροφή. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς αυτές συνδέονται με την κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού δαπανών για τη διατήρηση του αφορολόγητου ορίου. Σε περίπτωση που το απαιτούμενο ποσοστό δεν καλύπτεται, ενδέχεται να επιβληθεί πρόσθετος φόρος.

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τεκμήρια διαβίωσης, όπως η κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα τεκμήρια αυτά μπορεί να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη και αν το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλότερο, οδηγώντας σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να ελεγχθεί αν τα δηλωθέντα εισοδήματα επαρκούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.

Ακόμα, πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά τα στοιχεία των ακινήτων, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και το δηλωμένο IBAN, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή τυχόν επιστροφής φόρου. Λανθασμένος αριθμός λογαριασμού μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την πίστωση του ποσού ή να απαιτήσει επιπλέον διαδικασίες διόρθωσης.

Ο φόρος που θα προκύψει από την εκκαθάριση μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση επί του συνολικού ποσού του φόρου, η οποία ανέρχεται σε 4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Μαΐου, σε 3% εφόσον υποβληθεί έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% εφόσον υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου.