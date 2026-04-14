Προσυμπληρωμένες δηλώσεις: Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι – Αναλυτικός οδηγός

Περιθώριο έως την προσεχή Πέμπτη έχουν περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί και συνταξιούχοι, των οποίων οι φορολογικές δηλώσεις έχουν προσυμπληρωθεί, προκειμένου να ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Η ΑΑΔΕ στις 16 Απριλίου 2026 θα προχωρήσει στην αυτόματη υποβολή των συγκεκριμένων δηλώσεων για όσους φορολογουμένους δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια. Για τον λόγο αυτόν κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό οι υπόχρεοι να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί, ώστε να αποφευχθούν λάθη που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις ή σε μεταγενέστερες διορθωτικές διαδικασίες.
Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί και, εφόσον αυτά είναι ορθά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16/4/2026. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις ή συμπληρώσεις, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15/4/2026. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις από τις 17/4 έως και τις 15/7/2026. Οσοι διαπιστώσουν ότι τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι πλήρη και ακριβή, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς η δήλωσή τους θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Παρ’ όλα αυτά, διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση οι ίδιοι νωρίτερα, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να γνωρίζουν άμεσα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και να προγραμματίσουν έγκαιρα τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, καθώς τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών αποδοχών και των προσυμπληρωμένων στοιχείων ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικό υπολογισμό φόρου. Παράλληλα, πρέπει να ελεγχθούν ενδεχόμενες πρόσθετες πηγές εισοδήματος, όπως έσοδα από ενοίκια, περιστασιακή απασχόληση, επιδόματα, αμοιβές με δελτίο παροχής υπηρεσιών, τόκοι καταθέσεων ή εισοδήματα από το εξωτερικό, τα οποία ενδέχεται να μην έχουν καταγραφεί πλήρως και να απαιτούν συμπλήρωση από τον ίδιο τον φορολογούμενο.
Ειδοποίηση
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει τους φορολογουμένους των οποίων η δήλωση έχει προσυμπληρωθεί ότι σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που διαθέτει η υπηρεσία θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση προκειμένου να επισκεφθούν εκ νέου την εφαρμογή και να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα που επηρεάζουν τη φορολογική τους υποχρέωση.
Ειδικότερα:
α) Αν υπάρξει μεταβολή πριν από την υποβολή της δήλωσης, είτε από τον ίδιο τον φορολογούμενο είτε μέσω της εσωτερικής διαδικασίας της υπηρεσίας και ο φορολογούμενος συμφωνεί με τη μεταβολή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια, καθώς θα ληφθούν υπ’ όψιν τα επικαιροποιημένα στοιχεία κατά τον υπολογισμό του φόρου.
β) Αν υπάρξει μεταβολή μετά την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, εφόσον την αποδέχεται. Σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τα νέα στοιχεία, συνιστάται η επικοινωνία με φοροτεχνικό ή λογιστή, ώστε να αξιολογηθούν οι διαθέσιμες επιλογές και να αποφευχθούν μελλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.
Ιδιαίτερη επιμέλεια
Οι φορολογούμενοι οφείλουν να προχωρήσουν σε αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων που εμφανίζονται στην προσυμπληρωμένη δήλωση, καθώς, σύμφωνα με την εμπειρία προηγούμενων ετών, έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις ελλιπών ή λανθασμένων καταχωρίσεων. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις στα στοιχεία μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό ποσό φόρου ή το ύψος της επιστροφής.
Πρώτο βήμα αποτελεί η επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη εξαρτώμενων μελών, καθώς και τυχόν μεταβολές που σημειώθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος (γάμος, διαζύγιο, γέννηση τέκνου κ.λπ.). Λανθασμένη καταχώριση των στοιχείων αυτών ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια φορολογικών ελαφρύνσεων ή επιδομάτων.
Στη συνέχεια, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο των εισοδημάτων που εμφανίζονται, καθώς είναι πιθανό να μην έχουν καταγραφεί όλα τα ποσά. Για παράδειγμα, εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, περιστασιακή εργασία, αμοιβές από ελεύθερο επάγγελμα, αγροτικά εισοδήματα ή εισοδήματα από το εξωτερικό μπορεί να μην εμφανίζονται αυτόματα και να πρέπει να συμπληρωθούν χειροκίνητα. Η παράλειψη δήλωσης εισοδήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόστιμα ή σε πρόσθετους φόρους σε μεταγενέστερο έλεγχο.
Εξίσου σημαντική είναι η ορθότητα των στοιχείων που αφορούν παρακρατηθέντες φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Τυχόν λάθος καταχώριση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο φόρο ή σε μειωμένη επιστροφή. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς αυτές συνδέονται με την κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού δαπανών για τη διατήρηση του αφορολόγητου ορίου. Σε περίπτωση που το απαιτούμενο ποσοστό δεν καλύπτεται, ενδέχεται να επιβληθεί πρόσθετος φόρος.
Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τεκμήρια διαβίωσης, όπως η κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα τεκμήρια αυτά μπορεί να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη και αν το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλότερο, οδηγώντας σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να ελεγχθεί αν τα δηλωθέντα εισοδήματα επαρκούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.
Ακόμα, πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά τα στοιχεία των ακινήτων, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και το δηλωμένο IBAN, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή τυχόν επιστροφής φόρου. Λανθασμένος αριθμός λογαριασμού μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την πίστωση του ποσού ή να απαιτήσει επιπλέον διαδικασίες διόρθωσης.
Ο φόρος που θα προκύψει από την εκκαθάριση μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση επί του συνολικού ποσού του φόρου, η οποία ανέρχεται σε 4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Μαΐου, σε 3% εφόσον υποβληθεί έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% εφόσον υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου.
Πηγή enikos.gr