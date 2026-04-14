Προσυμπληρωμένες δηλώσεις: Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι – Αναλυτικός οδηγός

Περιθώριο έως την προσεχή Πέμπτη έχουν περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί και συνταξιούχοι, των οποίων οι φορολογικές δηλώσεις έχουν προσυμπληρωθεί, προκειμένου να ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Η ΑΑΔΕ στις 16 Απριλίου 2026 θα προχωρήσει στην αυτόματη υποβολή των συγκεκριμένων δηλώσεων για όσους φορολογουμένους δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια. Για τον λόγο αυτόν κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό οι υπόχρεοι να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί, ώστε να αποφευχθούν λάθη που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις ή σε μεταγενέστερες διορθωτικές διαδικασίες.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί και, εφόσον αυτά είναι ορθά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16/4/2026. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις ή συμπληρώσεις, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15/4/2026. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις από τις 17/4 έως και τις 15/7/2026. Οσοι διαπιστώσουν ότι τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι πλήρη και ακριβή, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς η δήλωσή τους θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Παρ’ όλα αυτά, διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση οι ίδιοι νωρίτερα, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να γνωρίζουν άμεσα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και να προγραμματίσουν έγκαιρα τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, καθώς τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών αποδοχών και των προσυμπληρωμένων στοιχείων ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικό υπολογισμό φόρου. Παράλληλα, πρέπει να ελεγχθούν ενδεχόμενες πρόσθετες πηγές εισοδήματος, όπως έσοδα από ενοίκια, περιστασιακή απασχόληση, επιδόματα, αμοιβές με δελτίο παροχής υπηρεσιών, τόκοι καταθέσεων ή εισοδήματα από το εξωτερικό, τα οποία ενδέχεται να μην έχουν καταγραφεί πλήρως και να απαιτούν συμπλήρωση από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

Ειδοποίηση

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει τους φορολογουμένους των οποίων η δήλωση έχει προσυμπληρωθεί ότι σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που διαθέτει η υπηρεσία θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση προκειμένου να επισκεφθούν εκ νέου την εφαρμογή και να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα που επηρεάζουν τη φορολογική τους υποχρέωση.

